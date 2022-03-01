Під час надзвичайних ситуацій може виникнути дефіцит продуктів. При нестачі харчування діти страждають першими. Особливо маленькі, особливо новонароджені, ті, хто перебуває на штучному вигодовуванні. Але не потрібно впадати у відчай, якщо суміш, якою ви годували малюка, закінчилася, а купити її ніде або є, але інша.

Перше, не хвилюйтеся, якщо різко доведеться змінити суміш. У надзвичайній ситуації будь-яка суміш – краще, ніж жодної, радить нутріціолог Олександра Сітнова.

Якщо вам потрібен запас суміші на випадок евакуації і ви можете вибирати, вибирайте готову суміш у пляшечках. Так безпечніше для дитини за умов надзвичайної ситуації.

Не заощаджуйте суміш: не розводьте рідше, не замінюйте годування водою. Тривалий дефіцит повноцінного харчування небезпечніший, ніж короткий.

Якщо ніяка суміш для годування недоступна, ВООЗ допускає використання протягом 2-3 днів “аварійної” суміші:

1/3 склянки кип’яченої води

2/3 склянки ультрапастеризованого, пастеризованого або кип’яченого молока (якщо є збагачене – то такого)

1 чайна ложка цукру.

Додатково можна пропонувати розчини для пероральної гідратації (але, ймовірно, знайти суміш простіше, ніж розчин).

Дітям 4 місяців і більше, які перебувають на штучному вигодовуванні в умовах надзвичайної ситуації, можна почати прикорм. Це той випадок, коли життя важливіше за харчовий інтерес.

Якщо у дитини алергія на білки коров’ячого молока, і ви не можете купити суміш, шукайте найближчий пологовий будинок, дитячу лікарню та просіть допомоги.

Не давайте дітям до 6 місяців нерозбавлене молоко тварин, суміші з рослинного молока, домашні суміші.

Якщо там, куди вас евакуювали, є мами, які годують грудьми, то ви можете попросити зцідити молоко для вашого малюка, що знаходиться на штучному вигодовуванні, або погодувати його грудьми. В умовах того, що відбувається зараз у країні, вам не відмовлять.

Джерело: Олександра Сітнова