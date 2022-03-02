Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил на своей странице в Facebook о том, как работают больницы и аптеки страны в условиях военного положения.

Агрессор не останавливается и откровенно занимается терроризмом!

Очередные обстрелы больниц сегодня: авиаудар по городской больнице в Харькове, обстрелы и разрушения диспетчерских центров экстренной медицины.

Несмотря на это, наши медики работают 24/7 уже 6 сутки и, в личном общении сегодня заверили, что будут и дальше работать и спасать. До полной победы Украины.

Из-за безумного марша одного маленького одержимого монстра, мы вынуждены в бомбоубежищах лечить онкобольных детей, рожать, спасать раненых.

Несмотря на то, что все измучены, все, как один, точно знают: мы одержим победу! Наши ВСУ смогут, а медики рядом, с несокрушимым боевым духом! Вчера даже поженилась одна пара медицинских работников!

Отдельно проехался по аптекам города. Часть работает, часть должна работать.

По этим адресам в Киеве аптеки, которые работают.

С другими владельцами аптек, которые вчера гарантировали открытие, а сегодня не открылись, уже начался серьезный разговор. А завтра с ними уже не будет разговоров, будут другие решения.

Ко всем недобросовестным аптечным сетям, которые саботируют работу, будут приняты адекватные ситуации решения. Никто не будет спекулировать на войне, мы все в одинаковых условиях.

Подчеркну еще раз: аптеки должны работать, аптеки в больницах не имеют права быть закрытыми.

Для тех, кто не может найти аптеку или соответствующий лекарственный препарат, информирую, что в Минздрав работает контакт-центр по номеру 0 800 60 20 19. Операторы зафиксируют обращение и передадут его для оперативного решения.

Аптеки, которые работают в условиях военного положения в Украине, можно найти по этой ссылке.

Спасибо нашим медицинским работникам и горжусь каждым из вас! С такой командой только победа!

Слава Украине!

Источник: Виктор Ляшко