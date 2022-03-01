Болезнь всегда возникает или обостряется несвоевременно. А сегодня, когда все нервные, встревоженные, часто находятся в холодных помещениях, спасаясь от обстрелов, обострений слишком много. Что же делать, если стало плохо в укытии, или дома, но во время комендантского часа?

Если вы находитесь в укрытии или дома, и не можете приехать в медицинское учреждение, но требуете немедленной консультации врача, звоните по телефону — 067 118 09 19. Работники Первого медобъединения Львова работают круглосуточно, чтобы оказывать медицинскую помощь всем нуждающимся.

В случае, если исчезнет мобильная связь, получить консультацию можно по городскому номеру:

032 258 11 11.

При ущемлении седалищного нерва (боль от поясницы (или от ягодицы) до колена или даже до пятки) делайте упражнения, которые помогут снять боль.

Ощущение сдавленности в груди, недостаток воздуха после сна, комки в горле — тоже часто связаны с проблемой позвоночника и неудобной позой во время сна. Наклоны в сторону, разводим руки, спокойно глубоко дышим животом, разгибаем позвоночник, словно потягиваемся.

Источник: Первое ТМО Львова