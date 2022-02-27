Ніч в укритті: що робити, якщо защемиться нерв

Українські лікарі зараз працюють не лише у лікарнях. Вони надають допомогу скрізь, де перебувають і всім, хто її потребує.

Головна лікарка Миколаївської інфекційної лікарні Світлана Федорова, яка волею долі опинилася у столиці, продовжує залишатися вірною лікарському обов’язку. Разом із відомою інфекціоністкою Ольгою Голубовською вона допомагає тим, кому потрібні медикаменти та порада лікаря. Ці дві чудові жінки за свої гроші купують ліки.

Світлана шукає аптеки, які працюють, і купує, що в них є, а потім роздає в укритті тим, хто потребує лікування. До речі, на звернення Світлани до власників аптек ніхто не відгукнувся.

– Знаєте, змінилися скарги та проблеми у тих, кому намагаюся допомогти, – пише Світлана Федорова на своїй сторінці у Facebook. – Сьогодні менше тривожних розладів, панічних атак, наслідків стресу.

На перше місце виходять проблеми з хребтом, невралгії, ішіас – все, що пов’язано з незручними позами під час сну, тривале та незручне перебування в одній позі, пише лікар. Є наслідки переохолодження, у вигляді загострення хронічних патологій (пієлоцистити та ін).

Що робити при защемленні нерва

1. При защемленні сідничного нерва (біль від попереку (або від сідниці) до коліна або навіть до п’яти) робіть вправи, які допоможуть зняти біль: так зване потягування ніг.

Лягаємо на підлогу, зігнувши ногу, в якій відчуваємо біль, і обережно тягнемо її до плеча. Після того, як відчуєте натяг, намагайтеся утримувати ногу в такому положенні протягом 20-30 секунд. Після чого даємо нозі пів хвилини відпочити і починаємо по новій. Робимо 3 підходи.

секунд. Після чого даємо нозі пів хвилини відпочити і починаємо по новій. Робимо підходи. Також лягаємо на підлогу, схрещуємо ноги і обхопивши руками здорову ногу, тягнемо її на себе. Робити вправу слід також від 20 до 30 секунд. Перерва на пів хвилини, 3 підходи.

2. Відчуття здавлення в грудях, нестача повітря після сну, грудок у горлі- теж часто пов’язане з проблемою хребта і незручною позою під час сну. Нахили убік, розводимо руки, спокійно глибоко дихаємо животом, розгинаємо хребет, ніби потягуємось.

Що робити при хімічній атаці

– Зараз багато хто ставить таке питання. Сподіваюся, що нічого подібного не станеться, але все ж таки знати потрібно, – пише Світлана.

Відчувши щось незвичайне: різкий неприємний запах у повітрі, відчувши утруднене дихання, сльозогінність і різь в очах, побачивши на землі порошок-осад (рідше дим, рідина) закрийте обличчя, якщо можливо, очі. Надягніть маску підійде і звичайна медична. Але найкраще респіратори з клапанами.

Якщо немає респіратора, візьміть звичайну ганчірку (краще чисту) і помочіться на неї. Сеча краще, ніж вода, тому що вона кристалізує газ. Прикладіть ганчірку до носа та рота.

Швидко прямуйте до виходу з області ураження.

При цьому не можна:

притулятися до стін будівель

торкатися навколишніх предметів незахищеною шкірою

вживати їжу, рідини. Воду – тільки бутильовану, відразу щільно закривати, після вживання.

– Хочу сказати, що кияни, втім, як і всі українці – напрочуд прекрасні люди, – ділиться враженнями Світлана.- Паніки практично немає. Величезна взаємовиручка, розуміння, доброта. Професор читав мені дивовижні вірші, доки я вимірювала тиск.

Молода дівчина переживала за свого милого собачку (тваринок ніхто не кидає)! І ті поводяться напрочуд спокійно, навіть коли колола укол, лизав ручку. Здоров’я всім!

Джерело: Світлана Федорова