Ночь в укрытии: что делать, если защемится нерв

Украинские врачи сейчас работают не только в больницах. Они оказывают помощь везде, где оказываются и всем, кто в ней нуждается.

Главный врач Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова, волей судьбы оказавшаяся в столице, продолжает оставаться верной врачебному долгу. Вместе с известным инфекционистом Ольгой Голубовской она помогает тем, кому нужны медикаменты и совет врача. Эти две замечательные женщины за свои деньги покупают лекарства.

Светлана ищет работающие аптеки и покупает, что в них есть, а затем раздает нуждающимся в укрытии. Кстати, на обращение Светланы к владельцам аптек никто не откликнулся.

— Знаете, изменились жалобы и проблемы у тех, кому стараюсь помочь, — пишет Светлана Федорова на своей страничке в Facebook. — Сегодня меньше тревожных расстройств, панических атак, последствий стресса.

На первое место выходят проблемы с позвоночником, невралгии, ишиас — все, что связано с неудобными позами во время сна, длительном и неудобном пребывании в одной позе, пишет врач. Есть последствия переохлаждения, в виде обострения хронических патологий (пиелоциститы и пр).

Что делать при защемлении нерва

При защемлении седалищного нерва (боль от поясницы (или от ягодицы) до коленки или даже до пятки) делайте упражнения, которые помогут снять боль: так называемое потягивание ног.

Ложимся на пол, согнув ногу, в которой чувствуем боль, и осторожно тянем ее к плечу. После того, как почувствуете натяжение, постарайтесь удерживать ногу в таком положении в течение 20-30 секунд. После чего даем ноге пол минуты отдохнуть и начинаем по новой. Делаем 3 подхода.

Также ложимся на пол, скрещиваем ноги, и обхватив руками здоровую ногу, тянем ее на себя. Делать упражнение следует также от 20 до 30 секунд. Перерыв на пол минуты и по новой. 3 подхода.

Ощущение сдавления в груди, нехватка воздуха после сна, комок в горле- тоже часто связано с проблемой позвоночника и неудобной позой во время сна. Наклоны в стороны, разводим руки, спокойно глубоко дышим животом, разгибаем позвоночник, как бы потягиваемся.

Что делать при химической атаке

— Сейчас многие задают такой вопрос. Надеюсь, что ничего подобного не случится, но все-таки знать нужно, пишет Светлана.

Ощутив что-то необычное: резкий неприятный запах в воздухе, почувствовав затрудненное дыхание, слезоточивость и резь в глазах, увидев на земле порошок-осадок (реже дым, жидкость) закройте лицо по возможности глаза. Наденьте маску подойдет и обычная медицинская. Но лучше респираторы с клапанами.

Если нет респиратора, возьмите обычную тряпку (лучше чистую) и помочитесь на нее. Моча лучше, чем вода, потому что она кристаллизует газ. Приложите тряпку к носу и рту.

Быстро направляйтесь к выходу из области поражения.

При этом нельзя:

прислоняться к стенам зданий

прикасаться к окружающим предметам незащищенной кожей

употреблять пищу, жидкости. Воду- только бутилированную, сразу плотно закрывать, после употребления.

— Хочу сказать , что киевляне, впрочем, как и все украинцы – удивительно прекрасные люди, — паники практически нет. Огромная взаимовыручка, понимание, доброта. Профессор читал мне удивительные стихи, пока я измеряла давление.

Молодая девушка переживала за свою милейшую собачку (питомцев никто не бросает)! И питомцы ведут себя удивительно спокойно, даже когда колола укол, лизал ручку. Здоровья всем!!!

Источник: Светлана Федорова