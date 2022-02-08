Аптечка первой помощи: какие лекарства взять с собой в случае чрезвычайной ситуации

У каждого человека дома должен быть необходимый ему набор лекарств, которые могут помочь во время ухудшения самочувствия. Также не стоит забывать и о чрезвычайных ситуациях, когда бежать в аптеку нет времени или возможности — все должно быть под рукой, чтобы быстро собраться.

Поэтому Факты ICTV вместе с терапевтом Надеждой Жариковой подготовили список медикаментов, которые обязательно должны быть в аптечке первой медицинской помощи.

Аптечку следует составлять в соответствии с вашими потребностями. Заранее проверьте срок годности всех лекарств.

— В аптечке должно быть то, чем вы сможете воспользоваться и знать, для чего те или иные лекарства и разрешены ли они именно вам. Я советую сначала проконсультироваться с семейным врачом и собрать индивидуально для вас или вашей семьи лекарственные средства, — говорит специалистка.

Согласно рекомендациям врача, в выездной аптечке рекомендуется иметь:

Для помощи в случае насморка:

солевой изотонический раствор 0,9% для промывания носа в случае различных ситуаций, например: вирусное или бактериальное воспаление, аллергическая реакция или реакция на изменение погодных условий или микроклимата в помещении;

солевой гипертонический раствор >0,9% для устранения отека/заложенности носа (можно использовать до 3-4 р/д);

сосудосуживающие капли/спреи для помощи в случае заложенности носа (отдавайте предпочтение препаратам длительного действия на основе оксиметазолина). Применять строго до 2 р/д до 5 дней (желательно 2-3 дня);

если у вас есть аллергия, нужно купить ваши привычные противоаллергические или гормональные спреи для носа и применять по схеме лечения.

Нет нужды покупать антибактериальные средства для носа, ведь концентрация очень низкая, не будет должного эффекта, а будет расти антибиотикорезистентность.

Для помощи в случае появления болей (в ухе, горле, головной боли и тому подобное) или температуры:

взрослым: Парацетамол 1 тыс. мг или Ибупрофен 400 мг;

детям: Парацетамол 15 мг/кг или Ибупрофен 10 мг кг.

Средства для обеззараживания:

спиртосодержащий антисептик для рук. Наносить только для обработки рук с не поврежденной травмами или воспалением кожей. Можно иметь как альтернативу спиртовые салфетки;

хлоргексидин или другие не спиртосодержащие антисептики (Октенисепт тому подобное).

Солевые растворы для восстановления потерянной жидкости вследствие рвоты или диареи. Можно купить в виде сухого порошка любого производителя в аптеке. Цель — растворить смесь согласно инструкции и, употребляя мелкими глотками, восстанавливать водный баланс организма.

Во время отравления необходимы сорбенты. Пить согласно инструкции.

От аллергии — антигистаминные препараты. Лучше отдавать предпочтение антигистаминным средствам II-III поколения (Цетиризин, Хлоропирамин гидрохлорид, Дезлоратадин и др.).

— Если у вас есть аллергия и тем более были тяжелые аллергические реакции, стоит приобрести и иметь с собой карманный адреналин (Эпипен). Они различаются по концентрации соответственно возрасту (детский 0,15 мг/доза, взрослый 0,3 мг/доза), поэтому учитывайте это, — говорит врач.

После покупки необходимо подробно ознакомиться с инструкцией по его использованию. Тяжелая аллергическая реакция — анафилактический шок, отек Квинке и тому подобное. Карманный адреналин достаточно дорогостоящий, но людям с аллергическими реакциями он нужен.

Препарат неотложной помощи во время высокого артериального давления — Каптоприл 12,5 мг или 25 мг. В случае давления выше 140/90 1 таблетка под язык.

Препарат неотложной помощи в случае острой боли за грудиной. Людям старшего возраста на случай инфаркта миокарда или стенокардии необходимо иметь ацетилсалициловую кислоту (Аспирин) 150-320 мг.

Индивидуальные лекарства. Если вы болеете, регулярно применяете определенные препараты – пополните их запасы. Например, человек с высоким артериальным давлением или сахарным диабетом ежедневно принимает определенные лекарства — пусть приобретет дополнительную пачку про запас. Или человек с бронхиальной астмой должен иметь при себе ингаляторы, а человек с сахарным диабетом — инсулин.

Рекомендуется написать записку с препаратами, которые вы употребляете и их дозами, и вложить в аптечку.

Материалы:

пластырь в любом формате разных размеров (желательно иметь тканевый в рулоне) для фиксации марлевых материалов, прикрытия ран и др.;

бинты: разных размеров (например, 10х5, 7х14) хотя бы по 4 шт. Можно брать поровну стерильных и не стерильных, марлевые салфетки 5х5 и эластичные бинты. Не нужно брать вату;

несколько косынок медицинских 100х100х150 см для фиксации конечностей.

Если вы имеете ребенка — обязательно подумайте, что может понадобиться ему.

Дополнительно с собой можно взять:

солнцезащитное средство с SPF > 20;

термоодеяло;

негазированную воду (для приема лекарств, обработки ран);

хозяйственное мыло 72%;

термометр;

ножницы;

скотч;

клапан для сердечно-легочной реанимации (если вы умеете ее проводить);

леденцы не медицинские (они помогут во время сухого кашля и боли в горле);

несколько пар нитриловых перчаток;

защитные маски/респираторы;

маркер/ручку;

тонометр.

Лекарства для домашних животных

В случае возникновения неотложной ситуации, алгоритм ваших действий должен быть таким:

попробовать дозвониться знакомому ветеринару и четко описать, что произошло и какие симптомы;

придерживаться его указаний.

Чтобы в сложную минуту вы смогли оказать помощь животному, грамотно укомплектованная аптечка должна быть под рукой.

Средства для первой помощи:

стерильные бинты, марля, салфетки, жгут, шприцы (для собак/котов — на 2,5 мл), ножницы;

дезинфицирующее средство без спирта (Хлоргексидин, Перекись водорода);

сорбенты — для скорой помощи во время расстройства пищеварения или во время пищевой аллергии (Энтеросгель, Белый уголь);

термометр (индивидуальный для животного);

средства для очищения глаз и ушей (Эпиотик, Аптус-орисолве);

препарат от блох и клещей;

выкручиватель для клещей;

спазмолитик (Но-шпа или Папаверина гидрохлорид);

противодиарейное средство (Лоперамид, Фармазин 50);

антибиотик широкого спектра действия (Амоксициллин, Цефазолин);

жаропонижающие препараты, обезболивающее (Мовалис, Мелоксикам);

глюкортикоиды и антигистаминные (Дексаметазон, Супрастин);

антацид (Фосфалюгель, Маалокс).

Подробнее о том, что нужно положить в тревожный чемодан в случае опасности — читайте на Фактах ICTV.