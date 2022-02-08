Аптечка першої допомоги: які ліки взяти із собою у разі надзвичайної ситуації

У кожної людини вдома має бути необхідний їй набір ліків, які можуть допомогти під час погіршення самопочуття. Також не варто забувати і про надзвичайні ситуації, коли бігти в аптеку немає часу або змоги – усе має бути під рукою, щоб швидко зібратися.
Тому Факти ICTV разом з терапевтом Надією Жаріковою підготували список медикаментів, які обов’язково повинні бути в аптечці першої медичної допомоги.
Аптечку слід складати відповідно до ваших потреб. Заздалегідь перевірте термін придатності всіх ліків.
– В аптечці має бути те, чим ви зможете скористатися і знатимете, для чого ті чи ті ліки й чи дозволені вони саме вам. Я раджу спочатку проконсультуватися з сімейним лікарем і зібрати індивідуально для вас чи вашої сім’ї лікарські засоби, – каже спеціалістка.
Згідно з рекомендаціями лікаря, у виїзній аптечці рекомендується мати:
Для допомоги у разі нежитю:
- сольовий ізотонічний розчин 0,9% для промивання носа у разі різних ситуацій, наприклад: вірусне чи бактеріальне запалення, алергічна реакція чи реакція на зміну погодних умов чи мікроклімату в приміщенні;
- сольовий гіпертонічний розчин >0,9% для усунення набряку/закладеності носа (можна використовувати до 3-4 р/д);
- судиннозвужувальні краплі/спреї для допомоги у разі закладеності носа (надавайте перевагу препаратам тривалої дії на основі оксиметазоліну). Застосовувати суворо до 2 р/д до 5 днів (бажано 2-3 дні);
- якщо у вас є алергія, варто придбати ваші звичні протиалергічні чи гормональні спреї для носа і застосовувати за схемою лікування.
Немає потреби купувати антибактеріальні засоби для носа, адже концентрація дуже низька, не буде належного ефекту, а зростатиме антибіотикорезистентність.
Для допомоги у разі появи болю (у вусі, горлі, головного болю тощо) чи температури:
- дорослим: Парацетамол 1 тис. мг чи Ібупрофен 400 мг;
- дітям: Парацетамол 15 мг/кг чи Ібупрофен 10 мг/кг.
Засоби для знезараження:
- спиртовмісний антисептик для рук. Наносити лише для обробки рук з непошкодженою травмами чи запаленням шкірою. Можна мати як альтернативу спиртові серветки;
- хлоргексидин чи інші не спиртовмісні антисептики (Октенісепт тощо).
Сольові розчини для відновлення втраченої рідини внаслідок блювання чи діареї. Можна купити у вигляді сухого порошку будь-якого виробника в аптеці. Мета – розчинити суміш відповідно до інструкції та, вживаючи дрібними ковтками, відновлювати водний баланс організму.
Під час отруєння необхідні сорбенти. Пити згідно з інструкцією.
Від алергії – антигістамінні препарати. Краще надавати перевагу антигістамінним засобам ІІ-ІІІ покоління (Цетиризин, Хлоропірамін Гідрохлорид, Дезлоратадин тощо).
– Якщо у вас є алергія і тим паче були тяжкі алергічні реакції, варто придбати й мати з собою кишеньковий адреналін (Епіпен). Вони різняться за концентрацією відповідно до віку (дитячий 0,15 мг/доза, дорослий 0,3 мг/доза), тож враховуйте це, – каже лікар.
Після купівлі необхідно детально ознайомитися з інструкцією щодо його використання. Тяжка алергічна реакція – анафілактичний шок, набряк Квінке тощо. Кишеньковий адреналін достатньо дороговартісний, але людям з алергічними реакціями він потрібен.
Препарат невідкладної допомоги під час високого артеріального тиску – каптоприл 12,5 мг чи 25 мг. Під час тиску вище 140/90 1 таблетка під язик.
Препарат невідкладної допомоги у разі гострого болю за грудиною. Людям старшого віку на випадок інфаркту міокарда чи стенокардії необхідно мати ацетилсаліцилову кислоту (Аспірин) 150-320 мг.
Індивідуальні ліки. Якщо ви хворієте, регулярно застосовуєте певні препарати – поповніть їх запаси. Наприклад, людина з високим артеріальним тиском чи цукровим діабетом щодня приймає певні ліки – нехай придбає додаткову пачку про запас. Або людина з бронхіальною астмою повинна мати з собою інгалятори, чи людина з цукровим діабетом – інсулін.
Рекомендується написати записку з препаратами, які ви вживаєте і їх дозами, та вкласти в аптечку.
Матеріали:
- пластир у будь-якому форматі різних розмірів (бажано мати тканинний у рулоні) для фіксації марлевих матеріалів, прикриття ран тощо;
- бинти: різних розмірів (наприклад, 10х5, 7х14) хоча б по 4 шт. Можна брати порівну стерильних і не стерильних, марлеві серветки 5х5 та еластичні бинти. Не варто брати вату;
- декілька косинок медичних 100х100х150 см для фіксації кінцівок.
Якщо ви маєте дитину — обов’язково подумайте, що може знадобитися їй.
Додатково із собою можна взяти:
- сонцезахисний засіб з SPF > 20;
- термоковдру;
- негазовану воду (щоб запивати ліки, обробляти рани);
- господарське мило 72%;
- термометр;
- ножиці;
- скотч;
- клапан для серцево-легеневої реанімації (якщо ви вмієте її проводити);
- льодяники не медичні (вони допоможуть під час сухого кашлю та болю в горлі);
- декілька пар нітрилових рукавичок;
- захисні маски/респіратори;
- маркер/ручку;
- тонометр.
Ліки для домашніх тварин
У разі виникнення невідкладної ситуації, алгоритм ваших дій повинен бути таким:
- спробувати додзвонитися знайомому ветеринару і чітко описати, що сталося і які симптоми;
- дотримуватися його вказівок.
Щоб у складну хвилину ви змогли надати допомогу тварині, грамотно укомплектована аптечка повинна бути під рукою.
Засоби для першої допомоги:
- стерильні бинти, марля, серветки, джгут, шприци (для собак/котів – на 2,5 мл), ножиці;
- дезінфікуючий засіб без спирту (Хлоргексидин, Перекис водню);
- сорбенти – для швидкої допомоги під час розладу травлення або під час харчової алергії (Ентеросгель, біле вугілля);
- термометр (індивідуальний для тварини);
- засоби для очищення очей та вух (Епіотик, Аптус-орисолве);
- препарат від блох та кліщів;
- викручувач для кліщів;
- спазмолітик (Но-шпа або Папаверина гідрохлорид);
- протидіарейний засіб (Лоперамід, Фармазин 50);
- антибіотик широкого спектру дії (Амоксицилін, Цефазолін);
- жарознижувальні препарати, знеболювальне (Мовалис, Мелоксикам);
- глюкортикоїди та антигістамінні (Дексаметазон, Супрастин);
- антацид (Фосфалюгель, Маалокс).
Детальніше про те, що потрібно покласти у тривожну валізу у разі небезпеки – читайте на Фактах ICTV.