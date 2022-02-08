Аптечка першої допомоги: які ліки взяти із собою у разі надзвичайної ситуації

У кожної людини вдома має бути необхідний їй набір ліків, які можуть допомогти під час погіршення самопочуття. Також не варто забувати і про надзвичайні ситуації, коли бігти в аптеку немає часу або змоги – усе має бути під рукою, щоб швидко зібратися.

Тому Факти ICTV разом з терапевтом Надією Жаріковою підготували список медикаментів, які обов’язково повинні бути в аптечці першої медичної допомоги.

Аптечку слід складати відповідно до ваших потреб. Заздалегідь перевірте термін придатності всіх ліків.

– В аптечці має бути те, чим ви зможете скористатися і знатимете, для чого ті чи ті ліки й чи дозволені вони саме вам. Я раджу спочатку проконсультуватися з сімейним лікарем і зібрати індивідуально для вас чи вашої сім’ї лікарські засоби, – каже спеціалістка.

Згідно з рекомендаціями лікаря, у виїзній аптечці рекомендується мати:

Для допомоги у разі нежитю:

сольовий ізотонічний розчин 0,9% для промивання носа у разі різних ситуацій, наприклад: вірусне чи бактеріальне запалення, алергічна реакція чи реакція на зміну погодних умов чи мікроклімату в приміщенні;

сольовий гіпертонічний розчин >0,9% для усунення набряку/закладеності носа (можна використовувати до 3-4 р/д);

судиннозвужувальні краплі/спреї для допомоги у разі закладеності носа (надавайте перевагу препаратам тривалої дії на основі оксиметазоліну). Застосовувати суворо до 2 р/д до 5 днів (бажано 2-3 дні);

якщо у вас є алергія, варто придбати ваші звичні протиалергічні чи гормональні спреї для носа і застосовувати за схемою лікування.

Немає потреби купувати антибактеріальні засоби для носа, адже концентрація дуже низька, не буде належного ефекту, а зростатиме антибіотикорезистентність.

Для допомоги у разі появи болю (у вусі, горлі, головного болю тощо) чи температури:

дорослим: Парацетамол 1 тис. мг чи Ібупрофен 400 мг;

дітям: Парацетамол 15 мг/кг чи Ібупрофен 10 мг/кг.

Засоби для знезараження:

спиртовмісний антисептик для рук. Наносити лише для обробки рук з непошкодженою травмами чи запаленням шкірою. Можна мати як альтернативу спиртові серветки;

хлоргексидин чи інші не спиртовмісні антисептики (Октенісепт тощо).

Сольові розчини для відновлення втраченої рідини внаслідок блювання чи діареї. Можна купити у вигляді сухого порошку будь-якого виробника в аптеці. Мета – розчинити суміш відповідно до інструкції та, вживаючи дрібними ковтками, відновлювати водний баланс організму.

Під час отруєння необхідні сорбенти. Пити згідно з інструкцією.

Від алергії – антигістамінні препарати. Краще надавати перевагу антигістамінним засобам ІІ-ІІІ покоління (Цетиризин, Хлоропірамін Гідрохлорид, Дезлоратадин тощо).

– Якщо у вас є алергія і тим паче були тяжкі алергічні реакції, варто придбати й мати з собою кишеньковий адреналін (Епіпен). Вони різняться за концентрацією відповідно до віку (дитячий 0,15 мг/доза, дорослий 0,3 мг/доза), тож враховуйте це, – каже лікар.

Після купівлі необхідно детально ознайомитися з інструкцією щодо його використання. Тяжка алергічна реакція – анафілактичний шок, набряк Квінке тощо. Кишеньковий адреналін достатньо дороговартісний, але людям з алергічними реакціями він потрібен.

Препарат невідкладної допомоги під час високого артеріального тиску – каптоприл 12,5 мг чи 25 мг. Під час тиску вище 140/90 1 таблетка під язик.

Препарат невідкладної допомоги у разі гострого болю за грудиною. Людям старшого віку на випадок інфаркту міокарда чи стенокардії необхідно мати ацетилсаліцилову кислоту (Аспірин) 150-320 мг.

Індивідуальні ліки. Якщо ви хворієте, регулярно застосовуєте певні препарати – поповніть їх запаси. Наприклад, людина з високим артеріальним тиском чи цукровим діабетом щодня приймає певні ліки – нехай придбає додаткову пачку про запас. Або людина з бронхіальною астмою повинна мати з собою інгалятори, чи людина з цукровим діабетом – інсулін.

Рекомендується написати записку з препаратами, які ви вживаєте і їх дозами, та вкласти в аптечку.

Матеріали:

пластир у будь-якому форматі різних розмірів (бажано мати тканинний у рулоні) для фіксації марлевих матеріалів, прикриття ран тощо;

бинти: різних розмірів (наприклад, 10х5, 7х14) хоча б по 4 шт. Можна брати порівну стерильних і не стерильних, марлеві серветки 5х5 та еластичні бинти. Не варто брати вату;

декілька косинок медичних 100х100х150 см для фіксації кінцівок.

Якщо ви маєте дитину — обов’язково подумайте, що може знадобитися їй.

Додатково із собою можна взяти:

сонцезахисний засіб з SPF > 20;

термоковдру;

негазовану воду (щоб запивати ліки, обробляти рани);

господарське мило 72%;

термометр;

ножиці;

скотч;

клапан для серцево-легеневої реанімації (якщо ви вмієте її проводити);

льодяники не медичні (вони допоможуть під час сухого кашлю та болю в горлі);

декілька пар нітрилових рукавичок;

захисні маски/респіратори;

маркер/ручку;

тонометр.

Ліки для домашніх тварин

У разі виникнення невідкладної ситуації, алгоритм ваших дій повинен бути таким:

спробувати додзвонитися знайомому ветеринару і чітко описати, що сталося і які симптоми;

дотримуватися його вказівок.

Щоб у складну хвилину ви змогли надати допомогу тварині, грамотно укомплектована аптечка повинна бути під рукою.

Засоби для першої допомоги:

стерильні бинти, марля, серветки, джгут, шприци (для собак/котів – на 2,5 мл), ножиці;

дезінфікуючий засіб без спирту (Хлоргексидин, Перекис водню);

сорбенти – для швидкої допомоги під час розладу травлення або під час харчової алергії (Ентеросгель, біле вугілля);

термометр (індивідуальний для тварини);

засоби для очищення очей та вух (Епіотик, Аптус-орисолве);

препарат від блох та кліщів;

викручувач для кліщів;

спазмолітик (Но-шпа або Папаверина гідрохлорид);

протидіарейний засіб (Лоперамід, Фармазин 50);

антибіотик широкого спектру дії (Амоксицилін, Цефазолін);

жарознижувальні препарати, знеболювальне (Мовалис, Мелоксикам);

глюкортикоїди та антигістамінні (Дексаметазон, Супрастин);

антацид (Фосфалюгель, Маалокс).

Детальніше про те, що потрібно покласти у тривожну валізу у разі небезпеки – читайте на Фактах ICTV.