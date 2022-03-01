Хвороба завжди виникає або загострюється невчасно. А сьогодні, коли всі знервовані, стривожені, часто перебувають у холодних приміщеннях, рятуючись від обстрілів, загострень занадто багато. Що ж робити, якщо стало зле у сховищі, або ж вдома, але під час комендантської години?

Якщо ви перебуваєте в укритті чи вдома, й не можете приїхати до медичного закладу, але потребуєте негайної консультації лікаря, телефонуйте за номером телефону – 067 118 09 19. Працівники Першого медоб’єднання Львова працюють цілодобово, щоб надавати медичну допомогу всім, хто її потребує!

У разі, якщо зникне мобільний зв’язок, отримати консультацію можна буде за міським номером: 032 258 11.