С 02 марта 2022 года пациенты Национального института рака в Киеве (НИР), находящиеся в середине курса лечения, смогут получать плановую химиотерапевтическую помощь в форме дневного стационара.

Клиника будет работать с 10:00 до 15:00, понедельник-пятница.

Прием пациентов будет производиться без предварительной записи в порядке очереди. За информацией обращаться в регистратуру.

К сожалению, пока не можем обеспечить круглосуточное пребывание пациентов в клинике и плановое оперативное лечение, лучевую терапию.

Медицинский персонал НИР работает. Желаем нам всем мира и победы.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook сообщил, как работают больницы и аптеки страны в условиях военного положения.

Агрессор не останавливается! Очередные обстрелы больниц: авиаудар по городской больнице в Харькове, обстрелы и разрушения диспетчерских центров экстренной медицины. Несмотря на это, наши медики работают 24/7, в личном общении они заверили, что будут и дальше работать и спасать. До полной победы Украины.

Источник: Национальный институт рака