Кияни з онкологією, яким необхідні планові процедури хіміотерапії, можуть проходити їх у двох медзакладах столиці.

Які лікарні працюють:

Київська клінічна лікарня №2 (Дніпровський район, вул. Краківська, 13, телефони – 067 303 32 80, 044 292 11 63);

Київський міський онкологічний центр (телефон – 067 703 60 70).

Перед зверненням варто зателефонувати та отримати попередню інформацію щодо часу та умов перебування у лікарні.

В Україні з 24 лютого триває війна. З того часу у країні запроваджено воєнний стан. Попри це, лікарні Києва продовжують надавати допомогу хворим.

У разі виникнення необхідності у невідкладній допомозі треба зателефонувати за номером 103.

Задля збереження психічного здоров’я, треба уникати панічних настроїв, відволікатися від читання стрічки новин, більше часу проводити у колі родини.

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