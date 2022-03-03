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Де онкохворі кияни можуть проходити планові процедури хіміотерапії

3 Березня 2022, 12:36
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
онкологія,
Джерело: Depositphotos

Кияни з онкологією, яким необхідні планові процедури хіміотерапії, можуть проходити їх у двох медзакладах столиці.

Які лікарні працюють:

  • Київська клінічна лікарня №2 (Дніпровський район, вул. Краківська, 13, телефони – 067 303 32 80, 044 292 11 63);
  • Київський міський онкологічний центр (телефон – 067 703 60 70).

Перед зверненням варто зателефонувати та отримати попередню інформацію щодо часу та умов перебування у лікарні.

В Україні з 24 лютого триває війна. З того часу у країні запроваджено воєнний стан. Попри це, лікарні Києва продовжують надавати допомогу хворим.

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У разі виникнення необхідності у невідкладній допомозі треба зателефонувати за номером 103.

Задля збереження психічного здоров’я, треба уникати панічних настроїв, відволікатися від читання стрічки новин, більше часу проводити у колі родини.

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Джерело
КМДА
Теги
Київ , медична допомога , Онкологія
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