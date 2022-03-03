Кияни з онкологією, яким необхідні планові процедури хіміотерапії, можуть проходити їх у двох медзакладах столиці.
Які лікарні працюють:
- Київська клінічна лікарня №2 (Дніпровський район, вул. Краківська, 13, телефони – 067 303 32 80, 044 292 11 63);
- Київський міський онкологічний центр (телефон – 067 703 60 70).
Перед зверненням варто зателефонувати та отримати попередню інформацію щодо часу та умов перебування у лікарні.
В Україні з 24 лютого триває війна. З того часу у країні запроваджено воєнний стан. Попри це, лікарні Києва продовжують надавати допомогу хворим.
У разі виникнення необхідності у невідкладній допомозі треба зателефонувати за номером 103.
Задля збереження психічного здоров’я, треба уникати панічних настроїв, відволікатися від читання стрічки новин, більше часу проводити у колі родини.
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