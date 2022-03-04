В связи с атаками российского агрессора на Запорожскую атомную станцию, может случиться так, что возникнет реальная угроза радиоактивного заражения. Что нужно делать сразу же, если такое все же произойдет, как предупредить последствия радиационного заражения для нашего здоровья, рассказал известный украинский педиатр Евгений Комаровский.

Советы Комаровского по защите щитовидной железы

Первое, что происходит при радиоактивном заражении – выброс радиоактивного йода, который убивает щитовидную железу. Поэтому есть обычное правило защиты. Если существует угроза радиоактивного заражения, нужно принять вовнутрь обычный йод. Тогда щитовидная железа будет занята этим йодом, и мы сможем уберечь ее от поражения.

Это нужно сделать минимум за 30 минут, если угроза реальна. Это будет почти 100% защиты. Или в первые минуты после того, как объявлена тревога. Это будет почти 90% защита.

Какой йод, кому и сколько надо принимать

В аптеках, в аптечках первой неотложной помощи есть такой препарат – калия йодид. В одной такой таблетке – 250 мг. Это специальная профилактическая доза при радиации. Доза, которая многократно превышает суточную потребность.

При угрозе радиоактивного заражения человек старше двух лет должен немедленно принять 125 мг. Это половина таблетки.

Дети до двух лет должны принять 40 мг, это примерно 1/6 часть таблетки.

Если вам не удастся купить калия йодида, то в качестве альтернативы можно использовать обычный раствор 5% йода, который есть практически в каждой домашней или автомобильной аптечке.

Как его принимать. Человек старше 14 лет должен немедленно принять 140 капель 5% йода, которые можно накапать в теплое молоко или воду. Более правильно выпить этот раствор за один раз.

Для детей от 5 до 14 лет – доза 20 капель.

Детям младше 5 лет принимать внутрь 5% йод нельзя. Но есть вариант, как их можно защитить: развести 20 капель йода водой и нанести на кожу, на бедро или на предплечье, в виде йодной сетки. Детям до 2 лет рекомендовано 10 капель. Делается такая процедура только один раз и ни при каких обстоятельствах ее не нужно повторять.

Источник: Евгений Комаровский