Сейчас трудные и страшные времена. Страшно от того, что рвутся ракеты, страшно за своих близких. Многие так переживают происходящее, что не могут есть. Жалуются, что кусок в горло не лезет.

— Ешьте, дорогие мои, обязательно ешьте, — советует диетолог Светлана Фус. – Во-первых, это даст вам силы. – потому что энергия нужна сегодня. Обязательно пейте.

Пить нужно обязательно

Без воды все сохнет. Слизистая оболочка, кожа, снижается или наоборот повышается давление.

Обязательное пейте, кто не может есть. Маленькими глоточками. Пейте все, что можете и хотите, кисели, компоты, узвар. Недостаток жидкости – это дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Если нет возможности есть твердую пищу, находите возможность употреблять жидкую.

Предусмотрите это, если приходится находиться в убежищах долгое время. Запаситесь чем-нибудь, на тот период, когда вы будете в убежище.

Необходим белок

Сейчас организму нужен белок. Нам нужно поддерживать и укреплять мышечную массу и иметь силы это все пережить. Белок любой – мясо, птица, консервы. Одно или два яйца в день — обязательно.

Не забывайте о жирах

Добавляйте жир. Сейчас это очень важно. Потому что это энергетический субстрат, который дает энергию организму. Жиры поступают в организм не только со сметаной, сливочным маслом, но и с растительным тоже. Добавляйте его в кашу, тушеные овощи.

Если есть орехи, кушайте обязательно.

Можно заваривать семена льна. Особенно тем, у кого есть проблемы с желудком.

Сварите кисель из льняного семени и берите с собой в баночку. Через каждые два-три часа отхлебывайте. Это будет защищать слизистые оболочки.

Можно есть семечки, сыр.

Ешьте каши

Углеводы. Ешьте обязательно каши из различных круп. Можно и нужно есть сейчас макароны, хлеб.

Поменьше стимуляторов. Кофе и крепкий чай могут не только излишне возбуждать нервную систему, но и воздействовать негативно на стенки желудка. От этих напитков усиливается выделение кислоты и рефлюкс (изжога).

Питайтесь по возможности три раза в день. Съедайте полноценное количество еды, потому что вы не знаете, когда вы сможете поесть в следующий раз.

Сладкое. Можно. Конфетка с чаем или обычной теплой водой допустима в качестве десерта после основного приема пищи. Не ешьте сладкое между приемами пищи.

Хотя, в сегодняшней ситуации уже не стоит говорить о том, что можно, а что нельзя категорически. Сейчас не знаешь, что хуже есть сладкое или не есть его. Но лучше съесть, если это вас успокоит.

Что касается овощей. Понятно, что сейчас сложно с брокколи и рукколой. Но есть морковь, свекла, капуста, лук, которые можно добавлять в супы, другие блюда. Клетчатка будет давать чувство сытости, что тоже очень важно.

Источник: Світлана Фус