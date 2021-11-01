Если бы украинцам порекомендовали отказаться от сала, то большинство не поняло бы, зачем жертвовать этим вкусным супер-фудом. Врач-диетолог, к. м. н. Олег Швец рассказал, чем полезен уважаемый украинцами продукт.

Сало состоит на 100% из жиров, а потому ассоциируется с лишним весом, ожирением. И это правда, если употреблять избыточное количество жиров, то это приведет к набору избыточного веса, ведь каждый грамм жира поставляет организму 9 ккал.

В прошлом веке сало, как и другие животные жиры, считалось источником плохого холестерина, что негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Поэтому его не рекомендовали употреблять. Но сало все равно выжило, потому что на самом деле не все так однозначно с ним.

В сале практически нет белков и углеводов, и жиры, содержащиеся в нем очень важны для нормального функционирования организма. И полный отказ от них может создать много проблем.

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Жиры дают нам энергию, входят в состав клеточных мембран и других важных структур, а также помогают организму усваивать жирорастворимые витамины А, D, Е, К.

Потребление жиров вместе с углеводами может предотвратить сахарную катастрофу (резкое повышение уровня глюкозы в крови), потому что жиры перевариваются медленнее.

Есть два вида жиров насыщенные и ненасыщенные. Последние защищают от хронических заболеваний, тогда как насыщенные повышают риск возникновения сердечных заболеваний.

Сало-уникальный продукт. В одной столовой ложке свиного сала содержится пять граммов насыщенных жиров, 5,8 г мононенасыщенных жиров и 1,4 г полиненасыщенных жиров. Для сравнения, столовая ложка сливочного масла имеет 7,2 г насыщенных жиров, 3 г мононенасыщенных жиров и 0,4 г полиненасыщенных жиров, а столовая ложка оливкового масла — 1,9 г насыщенных жиров, 9,9 г мононенасыщенных жиров и 1,4 г полиненасыщенных жиров.

Как видим, самый здоровый продукт — оливковое масло, но некоторые блюда нуждаются в другой структуре жира, которую не может придать оливковое масло.

Кроме того, в сале много витамина D, значение которого для организма неоценимо.

Смалец, который путем вытапливания из сала также можно использовать для приготовления блюд вместо маргарина, содержащего частично гидрогенизированные жиры (трансжиры) и является самым вредным из всех жиров.

Когда сало может нанести вред? Только когда его употреблять в жареном виде и в избыточном количестве. А свежее сало со специями и в сочетании с овощами принесет только пользу. Оптимальная порция сала в день — 25 г, которые обеспечат вам 2000 ккал.

Как показывают исследования, не все оливковое масло, которое можно найти на прилавках украинских супермаркетов и на рынках, может быть полезной.