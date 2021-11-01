Якби українцям порекомендували відмовитися від сала, то більшість не зрозуміла б, навіщо жертвувати цим смачним супер-фудом. Лікар-дієтолог, к.м.н. Олег Швець розказав, чим корисний шанований українцями продукт.

Сало складається на 100% з жирів, а тому асоціюється із зайвою вагою, ожирінням. І це правда, якщо вживати надмірну кількість жирів, то це призведе до набору надмірної ваги, адже кожен грам жиру постачає організму 9 ккал.

У минулому столітті сало, як і інші тваринні жири, вважалося джерелом поганого холестерину, що негативно впливає на серцево-судинну систему.

Тому його не рекомендували вживати. Та сало все одно вижило, тому що насправді не все так однозначно з ним.

У салі практично немає білків та вуглеводів, та жири, що містяться у ньому дуже важливі для нормального функціонування організму. І повна відмова від них може створити багато проблем.

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Жири дають нам енергію, входять до складу клітинних мембран і інших важливих структур, а також допомагають організму засвоювати жиророзчинні вітаміни А, D, Е, К.

Споживання жирів разом з вуглеводами може запобігти цукровій катастрофі (різкому підвищенню глюкози в крові), тому що жири перетравлюються повільніше.

Є два види жирів насичені і ненасичені. Останні захищають від хронічних захворювань, тоді як насичені підвищують ризик виникнення серцевих захворювань.

Сало – унікальний продукт. В одній столовій ложці свинячого сала міститься п’ять грамів насичених жирів, 5,8 г мононенасичених жирів і 1,4 г поліненасичених жирів. Для порівняння, столова ложка вершкового масла має 7,2 г насичених жирів, 3 г мононенасичених жирів і 0,4 г поліненасичених жирів, а столова ложка оливкової олії – 1,9 г насичених жирів, 9,9 г мононенасичених жирів і 1,4 г поліненасичених жирів.

Як бачимо, найздоровіший продукт – оливкова олія, але деякі страви потребують іншої структури жиру, якої не може надати оливкова олія.

Крім того, у салі багато вітаміну D, значення якого для організму неоціненне.

Смалець, який шляхом витоплювання з сала також можна використовувати для приготування страв замість маргарину, що містить частково гідрогенізовані жири (трансжири) та є найшкідливішим з усіх жирів.

Коли сало може завдати шкоди? Тільки якщо його вживати у смаженому вигляді та у надмірній кількості. А свіже сало зі спеціями та у поєднанні з овочами принесе тільки користь. Оптимальна порція сала на день – 25 г, які забезпечать вам 2000 ккал.

Як показують дослідження, не вся оливкова олія, яку можна знайти на прилавках українських супермаркетів та на ринках, може бути корисною.