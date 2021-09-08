Оливкова олія багата олеїновою кислотою, містить жирні кислоти Омега-9, вітаміни A, D, K, Е. Через це продукт надзвичайно корисний для організму людини.

Проте не вся олія, яку можна знайти на прилавках українських супермаркетів та на ринках, може бути корисною.

За словами дієтолога Марини Неуйміни, ціна на справжню імпортовану олію з Греції чи Іспанії не може бути нижчою за 300-400 грн. Тому під час вибору продукту варто орієнтуватися на цей критерій.

Крім того, тара для зберігання у жодному разі не має бути зі світлого скла, у ній корисні властивості втрачаються швидко.

За її словами, брати олію на розлив – великий ризик. Це не лише через умови зберігання, а й через ризик купити кота у мішку.

Визначити справжню оливкову олію можна завдяки дегустації – смаку та запаху. Також допоможе тест на папері, справжня олія не має розтікатися, як вода.

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Можна протестувати продукт за допомогою низьких температур. Оливкова олія без домішок замерзає та утворює пластівці.