Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Видео Еда

Полезно, если настоящее: преимущества оливкового масла и как выбрать настоящий продукт

8 сентября, 16:49 Людмила Грубнік
оливковое масло
Источник: Pixabay

Оливковое масло богато олеиновой кислотой, содержит жирные кислоты Омега-9, витамины A, D, K, Е. В связи с этим продукт очень полезен для организма человека.

Однако не все масло, которое можно найти на прилавках украинских супермаркетов и на рынках, может быть полезным.

По словам диетолога Марины Неуймины, цена на настоящее импортированное масло из Греции или Испании не может быть ниже 300-400 грн. Поэтому при выборе продукта стоит ориентироваться на этот критерий.

Кроме того, тара для хранения ни в коем случае не должна быть из светлого стекла, в ней полезные свойства теряются быстро.

По ее словам, брать масло на разлив — большой риск. Это не только из-за условий хранения, но и из-за риска купить кота в мешке.

Читайте также:

Альтернативы соли нет: травы и пряности только для улучшения вкуса

Определить настоящее оливковое масло можно благодаря дегустации — вкуса и запаха. Также поможет тест на бумаге, настоящее масло не должно растекаться, как вода.

Можно протестировать продукт с помощью низких температур. Оливковое масло без примесей замерзает и образует хлопья.

Источник
Вікна новини
Теги
здорова їжа , Здорове харчування , олія , Советы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка