Оливковое масло богато олеиновой кислотой, содержит жирные кислоты Омега-9, витамины A, D, K, Е. В связи с этим продукт очень полезен для организма человека.
Однако не все масло, которое можно найти на прилавках украинских супермаркетов и на рынках, может быть полезным.
По словам диетолога Марины Неуймины, цена на настоящее импортированное масло из Греции или Испании не может быть ниже 300-400 грн. Поэтому при выборе продукта стоит ориентироваться на этот критерий.
Кроме того, тара для хранения ни в коем случае не должна быть из светлого стекла, в ней полезные свойства теряются быстро.
По ее словам, брать масло на разлив — большой риск. Это не только из-за условий хранения, но и из-за риска купить кота в мешке.
Определить настоящее оливковое масло можно благодаря дегустации — вкуса и запаха. Также поможет тест на бумаге, настоящее масло не должно растекаться, как вода.
Можно протестировать продукт с помощью низких температур. Оливковое масло без примесей замерзает и образует хлопья.