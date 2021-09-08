Оливковое масло богато олеиновой кислотой, содержит жирные кислоты Омега-9, витамины A, D, K, Е. В связи с этим продукт очень полезен для организма человека.

Однако не все масло, которое можно найти на прилавках украинских супермаркетов и на рынках, может быть полезным.

По словам диетолога Марины Неуймины, цена на настоящее импортированное масло из Греции или Испании не может быть ниже 300-400 грн. Поэтому при выборе продукта стоит ориентироваться на этот критерий.

Кроме того, тара для хранения ни в коем случае не должна быть из светлого стекла, в ней полезные свойства теряются быстро.

По ее словам, брать масло на разлив — большой риск. Это не только из-за условий хранения, но и из-за риска купить кота в мешке.

Определить настоящее оливковое масло можно благодаря дегустации — вкуса и запаха. Также поможет тест на бумаге, настоящее масло не должно растекаться, как вода.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Можно протестировать продукт с помощью низких температур. Оливковое масло без примесей замерзает и образует хлопья.