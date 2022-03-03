Нині важкі та страшні часи. Страшно від того, що ракети рвуться, страшно за своїх близьких. Багато хто так переживає те, що відбувається, що не може їсти. Нарікають, що шматок у горло не лізе.

– Їжте, дорогі мої, обов’язково їжте, – радить дієтолог Світлана Фус. – По-перше, це дасть вам сили. – Тому що енергія потрібна сьогодні. І обов’язково пийте.

Пити треба обов’язково

Без води все сохне. Слизова оболонка, шкіра, знижується чи навпаки підвищується тиск. Обов’язкове пийте, хто не може їсти. Маленькими ковточки. Пийте все, що можете і хочете, киселі, компоти, узвар. Нестача рідини – це додаткове навантаження на серцево-судинну систему.

Якщо немає можливості їсти тверду їжу, знаходите можливість вживати рідку.

Передбачте це, якщо доводиться перебувати у сховищах довгий час. Запасіться чимось на той період, коли ви будете в укритті.

Необхідний білок

Нині організму потрібен білок. Нам потрібно підтримувати та зміцнювати м’язову масу та мати сили це все пережити. Білок будь-який – м’ясо, птах, консерви. Одне або два яйця на день – обов’язково.

Не забувайте про жири

Додайте жир. Нині це дуже важливо. Тому що це енергетичний субстрат, що дає енергію організму. Жири надходять в організм не тільки зі сметаною, вершковим маслом, але і з рослинним теж. Додайте його в кашу, тушковані овочі.

Якщо є горіхи, їжте обов’язково.

Можна заварювати насіння льону. Особливо тим, хто має проблеми зі шлунком.

Зваріть кисіль із лляного насіння і беріть із собою в баночку. Через кожні дві-три години пийте. Це захищатиме слизові оболонки.

Можна їсти насіння, сир.

Їжте каші

Вуглеводи. Їжте обов’язково каші із різних круп. Можна і треба їсти зараз макарони, хліб.

Якнайменше стимуляторів. Кава та міцний чай можуть не лише збуджувати нервову систему, але й негативно впливати на стінки шлунка. Від цих напоїв посилюється виділення кислоти та рефлюкс (печія).

Харчуйтеся за можливості тричі на день. З’їдайте повноцінну кількість їжі, тому що ви не знаєте, коли ви зможете поїсти наступного разу.

Солодке. Можна. Цукерка з чаєм або звичайною теплою водою допустима як десерт після основного приймання їжі. Не їжте солодке між їдою.

Хоча в сьогоднішній ситуації вже не варто говорити про те, що можна, а що не можна категорично. Зараз не знаєш, що гірше їсти солодке чи не їсти його. Але краще з’їсти, якщо це вас заспокоїть.

Щодо овочів. Зрозуміло, що зараз складно з броколі та руколою. Але є морква, буряк, капуста, цибуля, які можна додавати до супів, інших страв. Клітковина даватиме почуття ситості, що теж дуже важливо.

Джерело: Світлана Фус