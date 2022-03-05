Діти, як ніхто потребує уваги та необхідності перебування у безпеці. Вони спокійніше себе почувають, коли поруч дорослі, які завжди прийдуть на допомогу. Особливо у важкі воєнні часи. МОЗ зібрав поради психологів, що зменшать негативний вплив війни на наших дітей.

Говоріть із дитиною

Обов’язково оговорюйте з дитиною її відчуття.

Уважно слухайте, спостерігайте за її поведінкою.

Пояснюйте, що відчувати страх — це нормально. Скажіть, що ви також боїтеся. Але нагадайте, що наші бійці нас захищають, і ви вірите, що усе буде добре.

Якщо є можливість, хай дитина малює, ліпить із пластиліну. Це також допомагає виразити емоції.

Будьте поруч

Подбайте, щоби дитина відчувала вашу підтримку. Частіше обіймайте її, терпляче відповідайте на одні й ті самі питання, робіть щось разом.

Контролюйте свої реакції та дії

Діти лякаються, коли бачать, що дорослі втрачають самоконтроль, занадто емоційно й агресивно реагують на ситуацію. Звісно, ми також відчуваємо страх, злість, утому. Але потрібно намагатися бути стабільними. Це найважливіше для дитини.

Пам’ятайте про режим дня та сімейні ритуали

Намагайтеся дотримуватися того режиму дня, який був у вас у мирні часи. Якщо є можливість, нехай дитина засинає, прокидається, їсть у ті ж години, що й раніше.

Якщо у вас є певні ритуали — наприклад, казка, читання перед сном, колискова — робіть це й далі. Навіть якщо дитина засинає в бомбосховищі.

Продовжуйте гратися

Для дитини гра — найкраща терапія. Пам’ятайте, що їм необхідно гратися, бігати, стрибати, слухати казки або дивитися мультики. Добре, якщо в цей час у дітей є можливість взаємодіяти з однолітками.

Зберіть дитині тривожну валізу

Покладіть всередину інформацію зі своїми контактними даними. Напишіть групу крові, алергічні реакції та медичні особливості дитини.

Підпишіть одяг.

Дозвольте дитині брати з собою в укриття улюблену іграшку, книжку.

Обговоріть план дій

Пояснюйте дитині, відповідно до її віку, що чого не можна робити, а що робити обов’язково при звуках сирени, пострілах, пожежі.

Нагадайте, хто з дорослих є поруч, до кого можна звернутися, коли потрібна підтримка. Добре, якщо дитина знає свою адресу, прізвище, імена батьків і рідних. Якщо не знає, плутається, то повторюйте це, аж допоки дитина не засвоїть інформацію.

Слова підтримки

Дітям дуже потрібні наші слова підтримки — які вони молодці, як добре тримаються в складній ситуації й допомагають дорослим. Також розповідайте про перемоги Збройних Сил України. Це також дуже підтримує.