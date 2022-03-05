Наразі українські діти вимушені перебувати у сховищах через воєнні дії в Україні. Через це вони можуть відчувати страх та тривогу.

Які практики допоможуть заспокоїти малюків?

Рекомендації батькам:

Робити самомасаж та гімнастику

Вони допоможуть зняти напруження.

Частіше обіймати дитину

– Постійні обійми, поцілунки та відчуття запаху дорослого. По-перше, підвищиться ваш рівень окситоцину, по-друге, дитина відчуватиме ваше тепло та турботу, що буде сигналом про те, що все добре, – йдеться у повідомленні.

Контакт з іншими дітьми

Варто шукати групи людей з дітьми та контактувати з ними за можливості.

Колискова та дитячі забавки

– Обов’язково співайте колискові, розповідайте казочки, грайте в дитячі забавки, – радять батькам.

Про трагічні події треба розповідати у вигляді казки

Треба не замовчувати інформацію, а розповідати про все, що відбувається.

Максимально зберігати щоденні ритуали

Дотримання режиму, прийому їжі та сну – запорука відновлення нервової системи. Це допоможе дорослому мати чіткі плани на день, що самоорганізує та допомагає зберігати рівновагу.

Співати під час сирен та вибухів

Коли лунають сирени та вибухи, треба співати дитині колискову. Це допоможе відволікти її.

Джерело: Психологічна підтримка