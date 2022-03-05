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Пісні під час вибухів та гімнастика – як заспокоїти дитину у бомбосховищі

5 Березня 2022, 18:57
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Пісні під час вибухів та гімнастика – як заспокоїти дитину у бомбосховищі
Джерело: Pexels

Наразі українські діти вимушені перебувати у сховищах через воєнні дії в Україні. Через це вони можуть відчувати страх та тривогу.

Які практики допоможуть заспокоїти малюків?

Рекомендації батькам:

  • Робити самомасаж та гімнастику

Вони допоможуть зняти напруження.

  • Частіше обіймати дитину

– Постійні обійми, поцілунки та відчуття запаху дорослого. По-перше, підвищиться ваш рівень окситоцину, по-друге, дитина відчуватиме ваше тепло та турботу, що буде сигналом про те, що все добре, – йдеться у повідомленні.

  • Контакт з іншими дітьми

Варто шукати групи людей з дітьми та контактувати з ними за можливості.

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  • Колискова та дитячі забавки

– Обов’язково співайте колискові, розповідайте казочки, грайте в дитячі забавки, – радять батькам.

  • Про трагічні події треба розповідати у вигляді казки

Треба не замовчувати інформацію, а розповідати про все, що відбувається.

  • Максимально зберігати щоденні ритуали

Дотримання режиму, прийому їжі та сну – запорука відновлення нервової системи. Це допоможе дорослому мати чіткі плани на день, що самоорганізує та допомагає зберігати рівновагу.

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  • Співати під час сирен та вибухів

Коли лунають сирени та вибухи, треба співати дитині колискову. Це допоможе відволікти її.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Війна в Україні , Поради психолога , Психологія
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