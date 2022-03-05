Наразі українські діти вимушені перебувати у сховищах через воєнні дії в Україні. Через це вони можуть відчувати страх та тривогу.
Які практики допоможуть заспокоїти малюків?
Рекомендації батькам:
- Робити самомасаж та гімнастику
Вони допоможуть зняти напруження.
- Частіше обіймати дитину
– Постійні обійми, поцілунки та відчуття запаху дорослого. По-перше, підвищиться ваш рівень окситоцину, по-друге, дитина відчуватиме ваше тепло та турботу, що буде сигналом про те, що все добре, – йдеться у повідомленні.
- Контакт з іншими дітьми
Варто шукати групи людей з дітьми та контактувати з ними за можливості.
- Колискова та дитячі забавки
– Обов’язково співайте колискові, розповідайте казочки, грайте в дитячі забавки, – радять батькам.
- Про трагічні події треба розповідати у вигляді казки
Треба не замовчувати інформацію, а розповідати про все, що відбувається.
- Максимально зберігати щоденні ритуали
Дотримання режиму, прийому їжі та сну – запорука відновлення нервової системи. Це допоможе дорослому мати чіткі плани на день, що самоорганізує та допомагає зберігати рівновагу.
- Співати під час сирен та вибухів
Коли лунають сирени та вибухи, треба співати дитині колискову. Це допоможе відволікти її.
Джерело: Психологічна підтримка