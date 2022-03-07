Национальная служба здоровья Украины подготовила перечень основных и довольно эффективных рекомендаций, как уберечь психическое здоровье во время боевых действий.

Как уберечь психику во время войны

Отвлекайтесь от новостей. Важно не думать о том, что вы не сможете изменить. Следите за сигналами тревоги и вовремя идите в убежище, ограничьтесь исключительно официальными источниками информации. Ограничьте стимуляторы — кофе, чай. Лучше отказаться от алкоголя и энергетиков. Все это ударяет не только по физическому состоянию, но и по психике. Чтобы уменьшить эффект от адреналина, употребляйте чай гибискус (каркаде). Обращайте внимание на свое дыхание: оно должно быть спокойным, а тело – не зажатым. Если чувствуете напряжение, делайте дыхательные упражнения, зарядку. Обеспечьте себе комфорт настолько, насколько это возможно. Пейте больше воды. Подозрительность, паранойя — это тоже нормальные ощущения. Не стыдитесь их. Проверяйте все, что считаете нужным проверить.

Важно помнить: если принимаете лекарства, лучше записывайте время, когда употребляли их в последний раз. В состоянии стресса память может подводить.