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Створюйте комфорт, відволікайтеся від новин: як уберегти психіку під час війни

7 Березня 2022, 11:18
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
страх
Джерело: Depositphotos

Національна служба здоров’я України підготувала перелік основних і досить ефективних рекомендацій, як уберегти психічне здоров’я під час бойових дій.

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Як уберегти психіку під час війни

  1. відволікатися від новин. Важливо не думати про те, що ви не зможете змінити. Слідкуйте за сигналами тривоги і вчасно йдіть в притулок, обмежтеся виключно офіційними джерелами інформації;
  2. обмежте стимулятори – кава, чай. Краще відмовитися від алкоголю і енергетиків. Все це вдаряє не тільки по фізичному стану, але і по психіці. Щоб зменшити ефект від адреналіну, вживайте чай гібіскус (каркаде);
  3. звертайте увагу на своє дихання: воно повинно бути спокійним, а тіло – не затиснутим. Якщо відчуваєте напругу, робіть дихальні вправи, зарядку;
  4. забезпечте собі комфорт настільки, наскільки це можливо. Пийте більше води;
  5. підозрілість, параноя – це теж нормальні відчуття. Не соромтесь їх. Перевіряйте все, що вважаєте за потрібне перевірити.

Важливо пам’ятати: якщо приймаєте ліки, краще записуйте час, коли вживали їх в останній раз. У стані стресу пам’ять може підводити.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні , МОЗ України , поради лікаря
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