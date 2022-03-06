Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Через російську агресію МОЗ вніс корективи у роботу медичної системи

6 Березня 2022, 11:44
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Через російську агресію МОЗ вніс корективи у роботу медичної системи
Джерело: Pexels

Через російську агресію РФ проти України МОЗ вносить корективи у роботу системи охорони здоров’я.

За останню добу:

  • дозволено перевезення та тимчасове зберігання лікарських засобів @Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia https://bit.ly/3sN6eIl;
  • дозволено відпуск більшості рецептурних препаратів без рецепта лікаря https://bit.ly/3MnzD3s;
  • проведено моніторинг цін на лікарські засоби в аптеках. За результатами перевірки було проведено зустріч з власниками найбільших мереж аптек, адже ціни на ліки не повинні зростати під час війни;
  • врегульовано питання обліку та табелювання медичних працівників, які через дії окупантів не можуть дістатись до свого місця роботи, але які пішли працювати до найближчої лікарні чи до тероборони https://bit.ly/3HMtiv5;
  • унормовано питання надання паліативної допомоги та замісної підтримувальної терапії пацієнтам в умовах воєнного стану https://bit.ly/34kt5By;
  • затверджено методичні рекомендації щодо конверсії турнікета у травмованих у зонах тактичної екстреної медичної допомоги https://bit.ly/3sIJLMu;
  • встановлено нові правила реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану https://bit.ly/3IPdoBf.
Читайте також:
водаРекомендації МОЗ на випадок відсутності водопостачання

Також Уряд прийняв зміни до програми медичних гарантій, якими дозволено:

  • аптечним закладам, які не мають можливості формування звітів через електронну систему, формувати звіти у паперовому варіанті та отримувати безперервне фінансування НСЗУ Національна служба здоров’я України
  • спрощено механізм проведення органами Казначейства платежів, призначених для оплати медичних послуг закладами охорони здоров’я та аптечними закладами
  • дозволено виписувати паперові рецепти у випадку неможливості виписування електронних
  • спрощено формулу розрахунку фактичної вартості медичних послуг, а також передбачено можливості оперативно оплачувати такі послуги їх надавачам
  • збільшено тарифи на медичні послуги з лікування та супроводу дорослих і дітей з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах
  • відтерміновано дії пакету неонатального скринінгу до завершення воєнного стану.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні , Медицина в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь