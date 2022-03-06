Через російську агресію РФ проти України МОЗ вносить корективи у роботу системи охорони здоров’я.
За останню добу:
- дозволено перевезення та тимчасове зберігання лікарських засобів @Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia https://bit.ly/3sN6eIl;
- дозволено відпуск більшості рецептурних препаратів без рецепта лікаря https://bit.ly/3MnzD3s;
- проведено моніторинг цін на лікарські засоби в аптеках. За результатами перевірки було проведено зустріч з власниками найбільших мереж аптек, адже ціни на ліки не повинні зростати під час війни;
- врегульовано питання обліку та табелювання медичних працівників, які через дії окупантів не можуть дістатись до свого місця роботи, але які пішли працювати до найближчої лікарні чи до тероборони https://bit.ly/3HMtiv5;
- унормовано питання надання паліативної допомоги та замісної підтримувальної терапії пацієнтам в умовах воєнного стану https://bit.ly/34kt5By;
- затверджено методичні рекомендації щодо конверсії турнікета у травмованих у зонах тактичної екстреної медичної допомоги https://bit.ly/3sIJLMu;
- встановлено нові правила реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану https://bit.ly/3IPdoBf.
Читайте також:Рекомендації МОЗ на випадок відсутності водопостачання
Також Уряд прийняв зміни до програми медичних гарантій, якими дозволено:
- аптечним закладам, які не мають можливості формування звітів через електронну систему, формувати звіти у паперовому варіанті та отримувати безперервне фінансування НСЗУ Національна служба здоров’я України
- спрощено механізм проведення органами Казначейства платежів, призначених для оплати медичних послуг закладами охорони здоров’я та аптечними закладами
- дозволено виписувати паперові рецепти у випадку неможливості виписування електронних
- спрощено формулу розрахунку фактичної вартості медичних послуг, а також передбачено можливості оперативно оплачувати такі послуги їх надавачам
- збільшено тарифи на медичні послуги з лікування та супроводу дорослих і дітей з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах
- відтерміновано дії пакету неонатального скринінгу до завершення воєнного стану.