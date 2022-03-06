6 Березня 2022, 11:44 Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

Через російську агресію РФ проти України МОЗ вносить корективи у роботу системи охорони здоров’я. За останню добу: дозволено перевезення та тимчасове зберігання лікарських засобів @Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia https://bit.ly/3sN6eIl;

перевезення та тимчасове зберігання лікарських засобів @Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia https://bit.ly/3sN6eIl; дозволено відпуск більшості рецептурних препаратів без рецепта лікаря https://bit.ly/3MnzD3s;

відпуск більшості рецептурних препаратів без рецепта лікаря https://bit.ly/3MnzD3s; проведено моніторинг цін на лікарські засоби в аптеках. За результатами перевірки було проведено зустріч з власниками найбільших мереж аптек, адже ціни на ліки не повинні зростати під час війни;

врегульовано питання обліку та табелювання медичних працівників, які через дії окупантів не можуть дістатись до свого місця роботи, але які пішли працювати до найближчої лікарні чи до тероборони https://bit.ly/3HMtiv5;

питання обліку та табелювання медичних працівників, які через дії окупантів не можуть дістатись до свого місця роботи, але які пішли працювати до найближчої лікарні чи до тероборони https://bit.ly/3HMtiv5; унормовано питання надання паліативної допомоги та замісної підтримувальної терапії пацієнтам в умовах воєнного стану https://bit.ly/34kt5By;

питання надання паліативної допомоги та замісної підтримувальної терапії пацієнтам в умовах воєнного стану https://bit.ly/34kt5By; затверджено методичні рекомендації щодо конверсії турнікета у травмованих у зонах тактичної екстреної медичної допомоги https://bit.ly/3sIJLMu;

методичні рекомендації щодо конверсії турнікета у травмованих у зонах тактичної екстреної медичної допомоги https://bit.ly/3sIJLMu; встановлено нові правила реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану https://bit.ly/3IPdoBf. Читайте також: Рекомендації МОЗ на випадок відсутності водопостачання Також Уряд прийняв зміни до програми медичних гарантій, якими дозволено: аптечним закладам, які не мають можливості формування звітів через електронну систему, формувати звіти у паперовому варіанті та отримувати безперервне фінансування НСЗУ Національна служба здоров’я України

спрощено механізм проведення органами Казначейства платежів, призначених для оплати медичних послуг закладами охорони здоров’я та аптечними закладами

дозволено виписувати паперові рецепти у випадку неможливості виписування електронних

спрощено формулу розрахунку фактичної вартості медичних послуг, а також передбачено можливості оперативно оплачувати такі послуги їх надавачам

збільшено тарифи на медичні послуги з лікування та супроводу дорослих і дітей з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах

відтерміновано дії пакету неонатального скринінгу до завершення воєнного стану.

Джерело МОЗ

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