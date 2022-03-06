6 марта 2022, 11:44 Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

В связи с российской агрессией РФ против Украины Минздрав вносит коррективы в работу системы здравоохранения. За последние сутки: разрешены перевозки и временное хранение лекарственных средств @Укрзалізниця — Ukrzaliznytsia https://bit.ly/3sN6eIl;

перевозки и временное хранение лекарственных средств @Укрзалізниця — Ukrzaliznytsia https://bit.ly/3sN6eIl; разрешен отпуск большинства рецептурных препаратов без рецепта врача https://bit.ly/3MnzD3s;

отпуск большинства рецептурных препаратов без рецепта врача https://bit.ly/3MnzD3s; проведен мониторинг цен на лекарственные средства в аптеках. По результатам проверки была проведена встреча с владельцами крупнейших сетей аптек, ведь цены на лекарства не должны расти во время войны;

мониторинг цен на лекарственные средства в аптеках. По результатам проверки была проведена встреча с владельцами крупнейших сетей аптек, ведь цены на лекарства не должны расти во время войны; урегулированы вопросы учета и табелирования медицинских работников, которые из-за действий оккупантов не могут добраться до своего места работы, но которые пошли работать в ближайшую больницу или в теробороны https://bit.ly/3HMtiv5;

вопросы учета и табелирования медицинских работников, которые из-за действий оккупантов не могут добраться до своего места работы, но которые пошли работать в ближайшую больницу или в теробороны https://bit.ly/3HMtiv5; унормированы вопросы предоставления паллиативной помощи и заместительной поддерживающей терапии пациентам в условиях военного состояния https://bit.ly/34kt5By;

вопросы предоставления паллиативной помощи и заместительной поддерживающей терапии пациентам в условиях военного состояния https://bit.ly/34kt5By; утверждены методические рекомендации по конверсии турникета в травмированных в зонах тактической экстренной медицинской помощи https://bit.ly/3sIJLMu;

установлены новые правила регистрации новорожденного в условиях военного положения https://bit.ly/3IPdoBf. Читайте также: Рекомендации Минздрава на случай отсутствия водоснабжения Также Правительство приняло изменения в программу медицинских гарантий, которыми разрешено: аптечным учреждениям, не имеющим возможности формирования отчетов через электронную систему, формировать отчеты в бумажном варианте и получать непрерывное финансирование НСЗУ Национальная служба здоровья Украины

упрощен механизм проведения органами Казначейства платежей, предназначенных для оплаты медицинских услуг заведениями здравоохранения и аптечными заведениями

разрешено выписывать бумажные рецепты в случае невозможности выписки электронных

упрощена формула расчета фактической стоимости медицинских услуг, а также предусмотрена возможность оперативно оплачивать такие услуги

увеличены тарифы на медицинские услуги по лечению и сопровождению взрослых и детей с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями в амбулаторных и стационарных условиях

отсрочены действия пакета неонатального скрининга до завершения военного положения.

Источник Минздрав

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