В связи с российской агрессией РФ против Украины Минздрав вносит коррективы в работу системы здравоохранения.
За последние сутки:
- разрешены перевозки и временное хранение лекарственных средств @Укрзалізниця — Ukrzaliznytsia https://bit.ly/3sN6eIl;
- разрешен отпуск большинства рецептурных препаратов без рецепта врача https://bit.ly/3MnzD3s;
- проведен мониторинг цен на лекарственные средства в аптеках. По результатам проверки была проведена встреча с владельцами крупнейших сетей аптек, ведь цены на лекарства не должны расти во время войны;
- урегулированы вопросы учета и табелирования медицинских работников, которые из-за действий оккупантов не могут добраться до своего места работы, но которые пошли работать в ближайшую больницу или в теробороны https://bit.ly/3HMtiv5;
- унормированы вопросы предоставления паллиативной помощи и заместительной поддерживающей терапии пациентам в условиях военного состояния https://bit.ly/34kt5By;
- утверждены методические рекомендации по конверсии турникета в травмированных в зонах тактической экстренной медицинской помощи https://bit.ly/3sIJLMu;
- установлены новые правила регистрации новорожденного в условиях военного положения https://bit.ly/3IPdoBf.
Также Правительство приняло изменения в программу медицинских гарантий, которыми разрешено:
- аптечным учреждениям, не имеющим возможности формирования отчетов через электронную систему, формировать отчеты в бумажном варианте и получать непрерывное финансирование НСЗУ Национальная служба здоровья Украины
- упрощен механизм проведения органами Казначейства платежей, предназначенных для оплаты медицинских услуг заведениями здравоохранения и аптечными заведениями
- разрешено выписывать бумажные рецепты в случае невозможности выписки электронных
- упрощена формула расчета фактической стоимости медицинских услуг, а также предусмотрена возможность оперативно оплачивать такие услуги
- увеличены тарифы на медицинские услуги по лечению и сопровождению взрослых и детей с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями в амбулаторных и стационарных условиях
- отсрочены действия пакета неонатального скрининга до завершения военного положения.