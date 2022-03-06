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Из-за российской агрессии Минздрав внес коррективы в работу медицинской системы

6 марта 2022, 11:44
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Из-за российской агрессии Минздрав внес коррективы в работу медицинской системы
Источник: Pexels

В связи с российской агрессией РФ против Украины Минздрав вносит коррективы в работу системы здравоохранения.

За последние сутки:

  • разрешены перевозки и временное хранение лекарственных средств @Укрзалізниця — Ukrzaliznytsia https://bit.ly/3sN6eIl;
  • разрешен отпуск большинства рецептурных препаратов без рецепта врача https://bit.ly/3MnzD3s;
  • проведен мониторинг цен на лекарственные средства в аптеках. По результатам проверки была проведена встреча с владельцами крупнейших сетей аптек, ведь цены на лекарства не должны расти во время войны;
  • урегулированы вопросы учета и табелирования медицинских работников, которые из-за действий оккупантов не могут добраться до своего места работы, но которые пошли работать в ближайшую больницу или в теробороны https://bit.ly/3HMtiv5;
  • унормированы вопросы предоставления паллиативной помощи и заместительной поддерживающей терапии пациентам в условиях военного состояния https://bit.ly/34kt5By;
  • утверждены методические рекомендации по конверсии турникета в травмированных в зонах тактической экстренной медицинской помощи https://bit.ly/3sIJLMu;
  • установлены новые правила регистрации новорожденного в условиях военного положения https://bit.ly/3IPdoBf.
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Также Правительство приняло изменения в программу медицинских гарантий, которыми разрешено:

  • аптечным учреждениям, не имеющим возможности формирования отчетов через электронную систему, формировать отчеты в бумажном варианте и получать непрерывное финансирование НСЗУ Национальная служба здоровья Украины
  • упрощен механизм проведения органами Казначейства платежей, предназначенных для оплаты медицинских услуг заведениями здравоохранения и аптечными заведениями
  • разрешено выписывать бумажные рецепты в случае невозможности выписки электронных
  • упрощена формула расчета фактической стоимости медицинских услуг, а также предусмотрена возможность оперативно оплачивать такие услуги
  • увеличены тарифы на медицинские услуги по лечению и сопровождению взрослых и детей с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями в амбулаторных и стационарных условиях
  • отсрочены действия пакета неонатального скрининга до завершения военного положения.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні , Медицина в Україні
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