Министерство здравоохранения Украины, с учетом крайне сложной обстановки в стране, когда доступ к медицинской помощи затруднен, подготовило ряд рекомендаций, как самостоятельно облегчить то или иное состояние.

В МОЗ отмечают, что в мирное время подобные рекомендации представлялись немыслимыми с точки зрения врачебной этики, но война сдвинула акценты.

Доврачебная помощь в случае повышения температуры тела:

принимайте много жидкости;

если вы в относительной безопасности, начинайте с физических методов охлаждения: раскрыть человека, расстегнуть одежду, протереть влажной салфеткой открытые участки тела;

дать жаропонижающие препараты: взрослым – парацетамол 500 мг до четырех раз в сутки или ибупрофен 400 мг до трех раз в сутки (можно чередовать); детям – 1-15 мг/кг массы тела парацетамол или ибупрофен в суспензиях (не забудьте взболтать перед применением), также можно чередовать;

– парацетамол 500 мг до четырех раз в сутки или ибупрофен 400 мг до трех раз в сутки (можно чередовать); – 1-15 мг/кг массы тела парацетамол или ибупрофен в суспензиях (не забудьте взболтать перед применением), также можно чередовать; после жаропонижающего температура тела не обязательно должна понизится до 36,6 градусов, снижение на один градус считается положительной динамикой;

должна понизится до 36,6 градусов, снижение на один градус считается положительной динамикой; по возможности проконсультируйтесь с врачом.

Основные правила остаются неизменными: не назначайте себе самостоятельно антибиотики и не отменяйте лечение, которое получали до этого.

Людям, которые сейчас находятся в более безопасных регионах, МЗ рекомендует всегда консультироваться с врачом.