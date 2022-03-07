Міністерство охорони здоров’я України, з урахуванням вкрай складної обстановки в країні, коли доступ до медичної допомоги утруднений, підготувало низку рекомендацій, як самостійно полегшити той чи інший стан.

У МОЗ зазначають, що в мирний час подібні рекомендації представлялися немислимими з точки зору лікарської етики, але війна зрушила акценти.

Долікарська допомога в разі підвищення температури тіла:

приймайте багато рідини;

якщо ви у відносній безпеці, починайте з фізичних методів охолодження: розкрити людину, розстебнути одяг, протерти вологою серветкою відкриті ділянки тіла;

дати жарознижуючі препарати: дорослим – парацетамол 500 мг до чотирьох разів на добу або ібупрофен 400 мг до трьох разів на добу (можна чергувати); дітям – 1-15 мг/кг маси тіла парацетамол або ібупрофен в суспензіях (не забудьте збовтати перед застосуванням), також можна чергувати;

– парацетамол 500 мг до чотирьох разів на добу або ібупрофен 400 мг до трьох разів на добу (можна чергувати); – 1-15 мг/кг маси тіла парацетамол або ібупрофен в суспензіях (не забудьте збовтати перед застосуванням), також можна чергувати; після жарознижуючого температура тіла не обов’язково повинна знизиться до 36,6 градусів, зниження на один градус вважається позитивною динамікою;

повинна знизиться до 36,6 градусів, зниження на один градус вважається позитивною динамікою; по можливості проконсультуйтеся з лікарем.

Основні правила залишаються незмінними: не призначайте собі самостійно антибіотики і не скасовуйте лікування, яке отримували до цього.

Людям, які зараз знаходяться в більш безпечних регіонах, МОЗ рекомендує завжди консультуватися з лікарем.