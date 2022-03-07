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Долікарська допомога: як самостійно збити температуру

7 Березня 2022, 10:53
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України, з урахуванням вкрай складної обстановки в країні, коли доступ до медичної допомоги утруднений, підготувало низку рекомендацій, як самостійно полегшити той чи інший стан.

У МОЗ зазначають, що в мирний час подібні рекомендації представлялися немислимими з точки зору лікарської етики, але війна зрушила акценти.

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Долікарська допомога в разі підвищення температури тіла:

  • приймайте багато рідини;
  • якщо ви у відносній безпеці, починайте з фізичних методів охолодження: розкрити людину, розстебнути одяг, протерти вологою серветкою відкриті ділянки тіла;
  • дати жарознижуючі препарати: дорослим – парацетамол 500 мг до чотирьох разів на добу або ібупрофен 400 мг до трьох разів на добу (можна чергувати); дітям – 1-15 мг/кг маси тіла парацетамол або ібупрофен в суспензіях (не забудьте збовтати перед застосуванням), також можна чергувати;
  • після жарознижуючого температура тіла не обов’язково повинна знизиться до 36,6 градусів, зниження на один градус вважається позитивною динамікою;
  • по можливості проконсультуйтеся з лікарем.

Основні правила залишаються незмінними: не призначайте собі самостійно антибіотики і не скасовуйте лікування, яке отримували до цього.

Людям, які зараз знаходяться в більш безпечних регіонах, МОЗ рекомендує завжди консультуватися з лікарем.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні , МОЗ України , поради лікаря
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