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Чим відволікти дітей у бомбосховищі – корисні посилання

7 Березня 2022, 16:09
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

Перед очима українських дітей сьогодні розгортається страшна картина війни. Їхні будні проходять не за партами у школі, а в укриттях. Це великий стрес як для маленьких громадян, так і для їхніх батьків, що намагаються хоч якось розрадити малечу.

Ділимось корисними ресурсами, що допоможуть відволікти діток під час перебування в укритті.

  • Видавництво Ранок безкоштовно надає дитячі книги в електронному форматі.
  • У Telegram-каналі Павлуша і Ява можна завантажити аудіоказки, які також будуть доступні без Інтернету https://t.me/pavlushaiyava.
  • Ще один Telegram-канал з аудіоказками українською https://t.me/kazky_ukr Усі аудіоказки можна завантажити і слухати без зв’язку.
  • Yakaboo відкрили безкоштовний доступ до аудіо- та електронних книжок в мобільному додатку
  • Нова Українська Школа організувала серію пізнавальних онлайн-зустрічей із вчителями
  • MEGOGO відкрили безкоштовний доступ до мультиків, фільмів та аудіоказок.
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Важливо також дотримуватися режиму дня: одночасно (по можливості) укладати спати і годувати. Це сприяє відновленню нервової системи. Це допоможе і дорослому мати чіткі плани, що гарантує самоорганізацію та допомагає зберігати рівновагу. Коли лунають сирени та вибухи, потрібно співати дитині колискову , яка відверне її.

Джерело: Telegram

Теги
Війна в Україні , Поради
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