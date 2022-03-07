Перед очима українських дітей сьогодні розгортається страшна картина війни. Їхні будні проходять не за партами у школі, а в укриттях. Це великий стрес як для маленьких громадян, так і для їхніх батьків, що намагаються хоч якось розрадити малечу.

Ділимось корисними ресурсами, що допоможуть відволікти діток під час перебування в укритті.

Видавництво Ранок безкоштовно надає дитячі книги

У Telegram-каналі Павлуша і Ява можна завантажити аудіоказки, які також будуть доступні без Інтернету https://t.me/pavlushaiyava.

Ще один Telegram-канал з аудіоказками українською https://t.me/kazky_ukr Усі аудіоказки можна завантажити і слухати без зв’язку.

Yakaboo відкрили безкоштовний доступ до аудіо- та електронних книжок в мобільному додатку

Нова Українська Школа організувала серію пізнавальних онлайн-зустрічей

MEGOGO відкрили безкоштовний доступ

Важливо також дотримуватися режиму дня: одночасно (по можливості) укладати спати і годувати. Це сприяє відновленню нервової системи. Це допоможе і дорослому мати чіткі плани, що гарантує самоорганізацію та допомагає зберігати рівновагу. Коли лунають сирени та вибухи, потрібно співати дитині колискову , яка відверне її.

Джерело: Telegram