У МОЗ закликали купляти ліки не конкретного бренду, а за діючою речовиною. Це суттєво спростить доступ до ліків і доступність до них в аптеках.

Всі ліки, незалежно від бренду, є якісними.

– Процедуру державної реєстрації проходять всі лікарські засоби, як вітчизняного виробництва, так і іноземного, отже, усі препарати є однаково якісними, – наголосили в МОЗ.

Також у МОЗ зазначили, що в рецептах, які виписуються на ті чи ті ліки, зазначається саме активна речовина препаратів, а не конкретний бренд.

Раніше МОЗ разом із Держлікслужбою сформувало та оновлює список аптек по Україні, де можна отримати інсулін. Список оновлюється та поповнюється, але перед тим, як іти до аптеки, радимо зателефонувати до аптеки та уточнити наявність ліків.