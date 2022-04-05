У Києві знову можна замовити ліки онлайн. Зробити це можна за допомогою найпопулярніших сайтів, наприклад, Tabletki.ua.
Факти ICTV зібрали інформацію про те, як і де можна замовити ліки у столиці під час війни.
- Tabletki.ua – сайт для пошуку ліків в аптеках. Громадянам пропонується актуальна карта закладів, які працюють під час війни, а також каталог препаратів, які в них є.
Завдяки ньому можна знайти необхідні ліки, забронювати їх, а потім оплатити та забрати у найближчій аптеці.
- Ресурс Liki24 відновлює доставку ліків в населених пунктах країни.
По-перше, діє доставка ліків поштою Новою Поштою та Укрпоштою. Відправлення препаратів відбувається в день замовлення або на наступний, термін доставки залежить від умов поштового оператора.
По-друге, в окремих містах працює швидка доставка ліків кур’єром. У столиці поки що такої функції немає. У Києві оброблюються тільки екстрені випадки.
- Мед-Сервіс – ще один ресурс, де можна переглянути ліки та замовити їх. Доправлення ліків відбувається в аптеки. Також можливе доправлення до відділень Нової пошти.
Через війну в Україні у деяких містах фіксувався дефіцит ліків. Проте наразі ситуація вирішується, робота аптек відновлюється у звільнених містах та селах.