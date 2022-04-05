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Як замовити ліки в Києві – найпопулярніші ресурси

5 Квітня 2022, 11:12
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
ліки
Джерело: Depositphotos

У Києві знову можна замовити ліки онлайн. Зробити це можна за допомогою найпопулярніших сайтів, наприклад, Tabletki.ua.

Факти ICTV зібрали інформацію про те, як і де можна замовити ліки у столиці під час війни.

  • Tabletki.ua – сайт для пошуку ліків в аптеках. Громадянам пропонується актуальна карта закладів, які працюють під час війни, а також каталог препаратів, які в них є.

Завдяки ньому можна знайти необхідні ліки, забронювати їх, а потім оплатити та забрати у найближчій аптеці.

  • Ресурс Liki24 відновлює доставку ліків в населених пунктах країни.

По-перше, діє доставка ліків поштою Новою Поштою та Укрпоштою. Відправлення препаратів відбувається в день замовлення або на наступний, термін доставки залежить від умов поштового оператора.

По-друге, в окремих містах працює швидка доставка ліків кур’єром. У столиці поки що такої функції немає. У Києві оброблюються тільки екстрені випадки.

  • Мед-Сервіс – ще один ресурс, де можна переглянути ліки та замовити їх. Доправлення ліків відбувається в аптеки. Також можливе доправлення до відділень Нової пошти.
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Через війну в Україні у деяких містах фіксувався дефіцит ліків. Проте наразі ситуація вирішується, робота аптек відновлюється у звільнених містах та селах.

Теги
Війна в Україні , Київ , Ліки , онлайн
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