У Києві знову можна замовити ліки онлайн. Зробити це можна за допомогою найпопулярніших сайтів, наприклад, Tabletki.ua.

Факти ICTV зібрали інформацію про те, як і де можна замовити ліки у столиці під час війни.

Завдяки ньому можна знайти необхідні ліки, забронювати їх, а потім оплатити та забрати у найближчій аптеці.

Ресурс Liki24

По-перше, діє доставка ліків поштою Новою Поштою та Укрпоштою. Відправлення препаратів відбувається в день замовлення або на наступний, термін доставки залежить від умов поштового оператора.

По-друге, в окремих містах працює швидка доставка ліків кур’єром. У столиці поки що такої функції немає. У Києві оброблюються тільки екстрені випадки.

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Через війну в Україні у деяких містах фіксувався дефіцит ліків. Проте наразі ситуація вирішується, робота аптек відновлюється у звільнених містах та селах.