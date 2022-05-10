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Самый частый вопрос Минздраву: как найти необходимые лекарства во время войны

10 мая 2022, 17:48
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
аптека
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины продолжает отвечать на самые распространенные вопросы, с которыми обращаются украинцы в контакт-центр.

Один из них: как найти необходимые лекарства во время войны.

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Минздрав сообщает, что проверить информацию о наличии лекарственных препаратов в вашем регионе/городе/населенном пункте можно с помощью онлайн-платформ. Например, это платформы: tabletki и geoapteka.

На сайтах, в частности, можно узнать, как о наличии в аптеках необходимых лекарственных препаратов, так и о том, где работают ближайшие аптечные учреждения.

Также напоминаем номер контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні, гаряча лінія, Ліки, МОЗ Украины
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