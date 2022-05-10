Министерство здравоохранения Украины продолжает отвечать на самые распространенные вопросы, с которыми обращаются украинцы в контакт-центр.

Один из них: как найти необходимые лекарства во время войны.

Минздрав сообщает, что проверить информацию о наличии лекарственных препаратов в вашем регионе/городе/населенном пункте можно с помощью онлайн-платформ. Например, это платформы: tabletki и geoapteka.

На сайтах, в частности, можно узнать, как о наличии в аптеках необходимых лекарственных препаратов, так и о том, где работают ближайшие аптечные учреждения.

Также напоминаем номер контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19.