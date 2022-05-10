Страна-террорист обратилась к Всемирной организации здравоохранения с отрицанием своей вины в смертях и расстрелах украинцев. Они продолжают утверждать, что мы сами себя убиваем и уничтожаем свои больницы.

— Но мы привыкли к их манипуляциям и будем говорить правду всему миру, — заявил по этому поводу министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что уже сейчас выступает на специальной сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, чтобы в очередной раз призывать:

прекратить членство России в исполнительном комитете ВОЗ;

ограничить влияние страны-агрессора на принятие решений и даже участие в голосовании;

официально перенести офис ВОЗ по неинфекционным болезням из Москвы в настоящий центр, вокруг которого сейчас объединились страны Восточной Европы, в Киев.

Страна, у которой руки по локоть в крови не может принимать решений в сфере здравоохранения, призвал министр.

Фото: Минздрав