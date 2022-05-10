Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Продолжает утверждать, что украинцы убивают сами себя: Минздрав высказался по поводу обращения РФ к ВОЗ

10 мая 2022, 12:52
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вооз

Страна-террорист обратилась к Всемирной организации здравоохранения с отрицанием своей вины в смертях и расстрелах украинцев. Они продолжают утверждать, что мы сами себя убиваем и уничтожаем свои больницы.

— Но мы привыкли к их манипуляциям и будем говорить правду всему миру, — заявил по этому поводу министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Читайте также:
кровДаже по меркам военного времени: в Украине достаточно запасов компонентов крови

Он отметил, что уже сейчас выступает на специальной сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, чтобы в очередной раз призывать:

  • прекратить членство России в исполнительном комитете ВОЗ;
  • ограничить влияние страны-агрессора на принятие решений и даже участие в голосовании;
  • официально перенести офис ВОЗ по неинфекционным болезням из Москвы в настоящий центр, вокруг которого сейчас объединились страны Восточной Европы, в Киев.

Страна, у которой руки по локоть в крови не может принимать решений в сфере здравоохранения, призвал министр.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні, Віктор Ляшко, ВООЗ, Лікарні, МОЗ Украины, Россия
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь