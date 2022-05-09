Украинские учреждения здравоохранения имеют достаточный запас альбумина, белка, который производится из плазмы крови, и нужен для выполнения транспортных функций крови.

Об этом пресс-служба ведомства сообщила на официальном сайте.

— С начала войны потребность в компонентах крови возросла. В частности, речь идет и об альбумине. В то же время благодаря слаженной работе партнеров по координации Минздрава критических ситуаций относительно потребности в компонентах крови удалось избежать.

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Важную роль в обеспечении учреждений здравоохранения также по-прежнему играют национальные производители, которые на постоянной основе обеспечивают больницы альбумином.

Таким образом, благодаря эффективной координации работы Служба крови в военное время до сих пор не нуждалась в обращениях к коллегам за рубежом относительно предоставления готовых компонентов крови.

Вместе с тем, Украина благодарна за помощь, которую оказывают международные партнеры. Их поставки также помогают спасать жизни украинцев, которые нуждаются в компонентах крови, подчеркивается в сообщении.