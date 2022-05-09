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73 тонны гуманитарной помощи получил Минздрав за последнюю неделю

9 мая 2022, 16:36
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
турникет
Источник: Depositphotos

За последние семь дней Минздрав принял 73 тонны гуманитарной помощи в виде медицинских препаратов от благотворительных организаций, сообщает Минздрав.

В сообщении уточняется, что за последнюю неделю от благотворительных организаций и других доноров получено 16 тонн анальгетиков, 1,5 тонны антибактериальных препаратов, 16,5 тонны онкопрепаратов, 30 тонн перевязочных материалов и других медицинских изделий, 8,5 тонны лекарственных препаратов разного назначения, 500 кг кортикостероидов.

Кроме этого, от благотворительных организаций получено пять автомобилей скорой помощи, 100 холодильников, восемь систем телемедицинского оборудования, 10,7 тыс. индивидуальных аптечек, 2 тыс. химических гемостатических средств для остановки кровотечения, 22 тыс. бандажей и 8,5 тыс. турникетов.

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Кабинет министров Украины выделил дополнительно 500 млн грн на закупку лекарственных средств и оборудования. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Поддержка граждан остается приоритетной задачей правительства.

С первых недель войны запустили и активно внедряют программу бесплатной раздачи продуктовых и санитарно-гигиенических наборов для жителей прифронтовых городов. Уже раздали сотни тысяч таких наборов.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні
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