За останні сім днів МОЗ прийняв 73 тонни гуманітарної допомоги у вигляді медичних препаратів від благодійних організацій, повідомляє МОЗ.

У повідомленні уточнюється, що протягом останнього тижня від благодійних організацій та інших донорів отримано 16 тонн анальгетиків, 1,5 тонни антибактеріальних препаратів, 16,5 тонни онкопрепаратів, 30 тонн перев’язувальних матеріалів та інших медичних виробів, 8,5 тонни лікарських препаратів різного призначення, 500 кг кортикостероїдів.

Окрім цього, від благодійних організацій отримано п’ять автомобілів швидкої допомоги, 100 холодильників, вісім систем телемедичного обладнання, 10,7 тис. індивідуальних аптечок, 2 тис. хімічних гемостатичних засобів для зупинення кровотечі, 22 тис. бандажів і 8,5 тис. турнікетів.

Кабінет міністрів України виділив додатково 500 млн грн на закупівлю лікарських засобів та обладнання. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Підтримка громадян залишається пріоритетним завданням уряду.

З перших тижнів війни запустили й активно впроваджують програму безкоштовної роздачі продуктових і санітарно-гігієнічних наборів для жителів прифронтових міст. Уже роздали сотні тисяч таких наборів.