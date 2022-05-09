Всесвітня Організація охорони здоров’я передала Україні 20 машин швидкої допомоги всюдихідного типу.

Ці автомобілі можуть дістатися важкодоступних місць, навіть там, де дороги найбільш пошкоджені.

Наші медики завдяки їм зможуть пересуватися навіть бездоріжжям, щоби надати медичну допомогу тим, хто її потребує, та оперативно транспортувати постраждалих до закладів охорони здоров’я й на безпечні території.

МОЗ дякує нашим міжнародним друзям та партнерам за важливу й вагому підтримку України.

Працюємо. Вистоїмо. Переможемо.

На Закарпаття з Італії прибуло 45 пожежних автомобілів. Звідси італійську спецтехніку розподілять по інших гарнізонах ДСНС України замість знищеної російськими окупантами.

Такі пожежні автомобілі необхідні нині для ліквідації наслідків бойових дій в гарячих точках України.

Доставку пожежних автомобілів до Закарпаття координували через механізм цивільного захисту Європейського Союзу.

У цей складний час, коли у прифронтовій зоні під ворожими обстрілами щодня знищується рятувальна техніка, кожна машина на вагу золота. Саме тому допомога від європейських друзів України – неоціненна.

Фото: МОЗ