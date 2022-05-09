Всемирная Организация здравоохранения передала Украине 20 машин скорой помощи вездеходного типа.

Эти автомобили могут добраться до труднодоступных мест, даже там, где дороги наиболее повреждены.

Наши медики, благодаря им, смогут передвигаться даже по бездорожью, чтобы оказать медицинскую помощь нуждающимся и оперативно транспортировать пострадавших в учреждения здравоохранения и на безопасные территории.

Минздрав благодарит наших международных друзей и партнеров за важную и весомую поддержку Украины.

Работаем. Выстоим. Победим.

В Закарпатье из Италии прибыло 45 пожарных автомобилей. Отсюда итальянскую спецтехнику распределят по другим гарнизонам ГСЧС Украины вместо уничтоженной российскими оккупантами.

Такие пожарные автомобили необходимы сейчас для ликвидации последствий боевых действий в горячих точках Украины.

Доставку пожарных автомобилей в Закарпатье координировали через механизм гражданской защиты Европейского Союза.

В это сложное время, когда в прифронтовой зоне под вражескими обстрелами ежедневно уничтожается спасательная техника, каждая машина по весу золота. Именно поэтому помощь от европейских друзей Украины – неоценима.

Фото: Минздрав