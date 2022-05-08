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Около 500 получили повреждения: с начала войны в Украине полностью разрушены 40 больниц

8 мая 2022, 15:41
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
лікарня

С начала полномасштабного вторжения войск РВ на территорию Украины, в результате прицельных обстрелов были полностью разрушены 40 медицинских учреждений.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

— С начала войны в результате вражеских обстрелов погибли 10 врачей, повреждены около 500 больниц, 40 медучреждений разрушены и не подлежат восстановлению, — написала омбудсмен.

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Она еще раз подчеркнула, что международное гуманитарное право запрещает во время вооруженных конфликтов нападения против медицинского персонала и объектов.

Уполномоченная по правам человека призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине.

Напомним, что вчера вечером, 7 мая, войска РФ вчера вечером нанесли удар по больнице города Орехов Запорожской области. По предварительной информации, никто не пострадал. Больница на момент обстрела была пуста.

Источник: Людмила Денисова

Теги
Війна в Україні, Лікарні, Людмила Денісова
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