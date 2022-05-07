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Украина призвала ВОЗ следить за оказанием медпомощи украинским военнопленным

7 мая 2022, 21:22
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
гельмінт, операція
Источник: Depositphotos

Украина нуждается в помощи международных партнеров – как гуманитарной, так и политической. А также необходим контроль международных организаций за надлежащим лечением украинских военнопленных.

Об этом заявил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

— Касательно гуманитарной, она должна быть и в медикаментах, и в медицинских изделиях, и в медицинском оборудовании для того, чтобы у нас были надлежащие ответы на вызовы, которые принесло в Украину вторжение Российской Федерации. Второй блок – политический. Остановить войну можно, только надавив на Российскую Федерацию, – отметил министр.

Также международные организации должны следить за оказанием профессиональной медицинской помощи украинским военнопленным.

— У меня просьба к ВОЗ проявить лидерство, объединиться с Красным Крестом, с Докторами без границ и обеспечить контроль за предоставлением должной медицинской помощи военнопленным. К сожалению, украинским медикам разрешения оккупанты не предоставляют, — добавил он.

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С начала войны в Украине Россия обстреливает не только военные объекты, но и украинские больницы, роддомы, аптеки.

Поэтому страдает медицинский персонал и фармацевты. Ряд стран мира осуждают такие действия страны-агрессора.

Теги
Війна в Україні, Віктор Ляшко, ВООЗ
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