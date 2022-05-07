Украина призывает ВОЗ закрыть офис по профилактике неинфекционных заболеваний в РФ

Украина будет настаивать на закрытии Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями, который располагается в Москве. В требовании речь идет о перемещении офиса за пределы России.

Запрос уже был подан в Европейское региональное бюро ВОЗ, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

– Весь мир уже увидел настоящее лицо России. Весь цивилизованный мир уже понимает, что Россия – убийца. А тот, кто уносит жизнь и здоровье гражданских лиц, не может на мировом уровне представлять организацию, которая борется за их спасение. Поэтому мы очень надеемся, что призыв Украины будет услышан. Перемещение Европейского офиса с территории России будет еще одним сигналом, что ВОЗ и ее члены действительно осуждают все ужасы, которые Российская Федерация совершает на украинской территории, — отметил он.

Свои подписи под документом уже поставили 38 государств-членов.

С начала войны в Украине Россия продолжает уничтожать больницы и обстреливать бригады скорой медицинской помощи.

Кроме того, на временно оккупированных территориях страна-агрессор ограничивает доступ граждан к жизненно необходимым лекарствам и отказывает в медицинском обслуживании.