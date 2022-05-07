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Україна закликає ВООЗ зачинити офіс з профілактики неінфекційних захворювань в РФ

7 Травня 2022, 20:33
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Україна закликає ВООЗ зачинити офіс з профілактики неінфекційних захворювань в РФ
Джерело: УНІАН

Україна наполягатиме на зачиненні Європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями, який розташований у Москві. У вимозі йтиметься про переміщення офісу за межі Росії.

Запит уже подали до Європейського регіонального бюро ВООЗ, повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

– Увесь світ вже побачив справжнє обличчя Росії. Весь цивілізований світ вже розуміє, що Росія – держава-вбивця. А той, хто забирає життя та здоров’я цивільних громадян, не може на світовому рівні представляти організацію, яка бореться за їхній порятунок. Тому ми дуже сподіваємося, що заклик України буде почутий. Переміщення Європейського офісу з території Росії буде ще одним сигналом, що ВООЗ та її члени справді засуджують всі жахіття, які Російська Федерація чинить на українській території, – зазначив він.

Свій підпис під документом уже поставили 38 держав-членів.

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З початку війни в Україні Росія продовжує нищити лікарні та обстрілювати бригади швидкої медичної допомоги.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях країна-агресор обмежує доступ громадян до життєво необхідних ліків та відмовляє в медичному обслуговуванні.

Теги
Війна в Україні, Віктор Ляшко, ВООЗ, МОЗ України, Росія
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