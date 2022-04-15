Війна в Україні вплинула на медичну систему країни. Частину лікарень взагалі зруйновано, є складнощі з доправленням ліків. Проте українцям за можливості продовжують надавати медичну допомогу.

Про медицину в умовах війни розповів очільник МОЗ Віктор Ляшко.

– Окупанти загалом знищили 22 лікарні. Це не підлягає відновленню. 308 – пошкоджено. Рівень пошкодження різний, від вибитого скла до зруйнованих стін. Їх можна відновити. У Луганській області немає жодної лікарні, яка не пошкоджена. Проте в деяких з них продовжують працювати медичні працівники, – говорить Віктор Ляшко.

Попри продовження бойових дій, країна уже має плани щодо того, як відновити систему.

– 22 – це нове будівництво. У нас є план відновлення України. Ми дивимося за кластеризацією лікарень та чітко прописуємо бренд-бук. Які лікарні там будуть з чітким переліком відділень, що там повинно бути, як там повинно бути, яке обладнання та з чітким кошторисом, – додає міністр.

На початку війни у країні фіксувався дефіцит окремих лікарських препаратів, гормональних, інсулінів. Наразі їх закупили, проте є проблеми з довезенням до окремих регіонів.

– Закуповуємо препарати централізовано. Після деокупації одразу довозимо до закладу. Той, хто має отримати цей препарат, звертайтеся до сімейного лікаря, він підкаже, де його можна отримати, – пояснює він.

Також Віктор Ляшко розповів, яка ситуація зі зверненням до лікаря переселенцями та плановими операціями.

– На період війни ми прибрали норму про декларацію. Людина може звернутися до сімейного лікаря напряму, отримати направлення. Планові операції ми заборонили одразу. На 15 день війни ми переформатували цей наказ, дозволивши проведення планових операцій там, де є можливість, – зазначив він.

Надають українцям медичну допомогу і за кордоном. Зокрема, 380 діток з онкологією було відправлено на лікування за кордон. Їх прийняли клініки США та Канади.

Крім того, спільно з Єврокомісією країна домовилася про те, що якщо певній людині не можуть допомогти в Україні, її вносять в електронну європейську систему. Далі одразу фіксується, хто, де та за яким профілем готовий приймати пацієнтів.