В Україні немає проблем із забезпеченістю лікарськими препаратами, є складнощі з їхнім доправленням до різних населених пунктів країни.

Про це 15 квітня повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Проблема більше в логістиці. З довезенням тяжко, бо є бойові дії, зруйновані інфраструктурно мости, не вийшли певні працівники, блокпости, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, ліки було розподілено між різними складами. Тому якщо один із них розбомбили, інші вціліли.

Щодо логістики, то раніше дня вистачало на те, щоб довезти ліки до області чи навіть двох. Наразі на один регіон витрачається два-три дні.

Профільне міністерство зараз намагається вирішити проблему доправлення ліків до тих міст та сіл, які звільнили з російської окупації.

Війна в Україні триває з 24 лютого. Через ажіотаж у перші дні фіксувався дефіцит окремих лікарських засобів. Проте українська влада намагається забезпечити громадян необхідними препаратами.

Джерело: Телеканал Рада