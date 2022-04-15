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Есть проблемы с логистикой — Ляшко об обеспечении лекарствами

15 апреля 2022, 12:58
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
ліки
Источник: Depositphotos

В Украине нет проблем с обеспеченностью лекарственными препаратами, есть сложности с их доставкой в ​​разные населенные пункты страны.

Об этом 15 апреля сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

– Проблема больше в логистике. С довозом тяжело, потому что есть боевые действия, разрушены инфраструктурные мосты, не вышли определенные работники, блокпосты, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, лекарства распределили между разными складами. Поэтому если один из них разбомбили, другие уцелели.

Что касается логистики, то раньше дня хватало на то, чтобы довезти лекарства в область или даже две. Сейчас на один регион уходит два-три дня.

Профильное министерство сейчас пытается решить проблему доставки лекарств в те города и села, которые освободили из-под российской оккупации.

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Война в Украине длится с 24 февраля. Из-за ажиотажа в первые дни фиксировался дефицит отдельных лекарственных средств. Однако украинские власти пытаются обеспечить граждан необходимыми препаратами.

Источник: Телеканал Рада

Теги
Віктор Ляшко , Ліки , МОЗ Украины
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