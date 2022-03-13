Це знищує нашу логістику: Ляшко закликав українців не накуповувати ліки

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час телемарафону повідомив про ситуацію навколо медичної інфраструктури в умовах війни, а також про доступність ліків.

Починаючи з 24 лютого, було зруйновано сім лікарень, 104 – пошкоджені, були обстріляні 34 машини швидкої допомоги. За час російської агресії було вбито 6 медичних працівників, а більше 12 зазнали тяжких поранень.

Крім того, Ляшко повідомив, що ліки є для постачання в аптеки.

– Є логістична проблема щодо вчасності довезення ліків. Не накуповуйте лікарських засобів на 3-6 місяців! На сайті аптека.юа можна глянути наявність ліків. Не набирайте, бо це впливає на доступність ліків, і знищує нашу логістику, – закликає голова МОЗ.

На інсулін МОЗ знищило надбавку, дозволило надавати інсулін за електронним та друкованим рецептом. Це стосується вітчизняного та закордонного інсуліну.

– Якщо аптека завищує ціни – телефонуйте за телефоном 0 800 6020 19 (контакт центр МОЗ). У нас діє мораторій на підняття цін, – сказав Ляшко.

Раніше, Віктор Ляшко повідомив про те, як працюють лікарні та аптеки країни в умовах воєнного стану.