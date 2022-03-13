Это уничтожает нашу логистику: Ляшко призвал украинцев не накупать лекарств

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время телемарафона сообщил о ситуации вокруг медицинской инфраструктуры в условиях войны, а также о доступности лекарств.

Начиная с 24 февраля, было разрушено семь больниц, 104 – повреждены, были обстреляны 34 машины скорой помощи. За время российской агрессии было убито 6 медицинских работников, а более 12 получили тяжелые ранения.

Кроме того, Ляшко сообщил, что лекарства есть для поставки в аптеки.

— Есть логистическая проблема относительно своевременности доставки лекарств. Не покупайте лекарственные средства на 3-6 месяцев! На сайте аптека.юа можно посмотреть наличие лекарств. Не набирайте, потому что это влияет на доступность лекарств, и уничтожает нашу логистику, — призывает глава Минздрава.

На инсулин Минздрав отменил надбавку, разрешил продавать инсулин по электронному и печатному рецепту. Это касается отечественного и зарубежного инсулина.

— Если аптека завышает цены — звоните на телефон 0 800 6020 19 (контакт центр МОЗ). У нас действует мораторий на повышение цен, — сказал Ляшко.

К слову, Виктор Ляшко сообщил о том, как работают больницы и аптеки страны в условиях военного положения.