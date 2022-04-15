Война на Украине повлияла на медицинскую систему страны. Часть больниц вообще разрушена, есть сложности с доставлением лекарства. Однако украинцам по возможности продолжают оказывать медицинскую помощь.

О медицине в условиях войны рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

— Оккупанты в целом уничтожили 22 больницы. Это не подлежит восстановлению. 308 – повреждены. Уровень повреждения разный, от выбитого стекла до разрушенных стен. Их можно восстановить. В Луганской области нет ни одной больницы, которая не повреждена. Однако в некоторых из них продолжают работать медицинские работники, – говорит Виктор Ляшко.

Несмотря на продолжение боевых действий, у страны уже есть планы по поводу того, как восстановить систему.

— 22 — это новое строительство. У нас есть план возобновления Украины. Мы смотрим по кластеризации больниц и четко прописываем бренд-бук. Какие больницы там будут с четким перечнем отделений, что там должно быть, как должно быть, какое оборудование и с четкой сметой, — добавляет министр.

В начале войны в стране фиксировался дефицит отдельных лекарственных препаратов, гормональных, инсулинов. Сейчас их закупили, однако есть проблемы с довозом в отдельные регионы.

— Закупаем препараты централизованно. После деоккупации сразу довозим в заведение. Те, кто должен получить этот препарат, обращайтесь к семейному врачу, он подскажет, где его можно получить, – объясняет он.

Виктор Ляшко рассказал, какая ситуация с обращением к врачу переселенцами и плановыми операциями.

– На период войны мы убрали норму о декларации. Человек может обратиться к семейному врачу напрямую, получить направление. Плановые операции мы запретили сразу. На 15-й день войны мы переформатировали этот приказ, разрешив проведение плановых операций там, где есть возможность, — отметил он.

Предоставляют украинцам медицинскую помощь и за рубежом. В частности, 380 детей с онкологией были отправлены на лечение за границу. Их приняли клиники США и Канады.

Кроме того, совместно с Еврокомиссией страна договорилась о том, что, если определенному человеку не могут помочь в Украине, его вносят в электронную европейскую систему. Дальше сразу фиксируется, кто, где и по какому профилю готов принимать пациентов.