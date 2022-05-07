Україна потребує допомоги міжнародних партнерів – як гуманітарної, так і політичної. А також потрібен контроль міжнародних організацій за належним лікуванням українських військовополонених.

Про це заявив очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

– Щодо гуманітарної, вона має бути і в медикаментах, і в медичних виробах, і в медичному обладнанні для того, щоб ми надавали належні відповіді на ті виклики, які принесло в Україну вторгнення Російської Федерації. Другий блок – політичний. Зупинити війну можна, лише тиснувши на Російську Федерацію, – зазначив міністр.

Також міжнародні організації мають стежити за наданням фахової медичної допомоги українським військовополоненим.

– У мене прохання до ВООЗ проявити лідерство, об’єднатися з Червоним Хрестом, з Лікарями без кордонів та забезпечити контроль за наданням належного медичної допомоги військовополоненим. На жаль, українським медикам дозволу окупанти не надають, – додав він.

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З початку війни в Україні Росія обстрілює не лише військові об’єкти, а й українські лікарні, пологові будинки, аптеки.

Через це потерпає медичний персонал та фармацевти. Низка країн світу засуджують такі дії країни-агресора.