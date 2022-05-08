З початку повномасштабного вторгнення військ РВ на територію України, в результаті прицільних обстрілів були повністю зруйновані 40 медичних установ.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

– З початку війни в результаті ворожих обстрілів загинули 10 лікарів, пошкоджені близько 500 лікарень, 40 медустанов зруйновані і не підлягають відновленню, – написала омбудсмен.

Вона ще раз підкреслила, що міжнародне гуманітарне право забороняє під час збройних конфліктів напади проти медичного персоналу та об’єктів.

Уповноважена з прав людини закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні.

Нагадаємо, що вчора ввечері, 7 травня, війська РФ вчора ввечері завдали удару по лікарні міста Орєхов Запорізької області. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Лікарня на момент обстрілу була порожня.

Джерело: Людмила Денісова