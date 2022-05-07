В Україні обов’язковими є щеплення проти 10 небезпечних хвороб: туберкульозу, гепатиту В, кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції, кору, краснухи, свинки.

Однак є низка інших небезпечних інфекцій, від яких можна вакцинуватися в Україні. У МОЗ детальніше розповіли про ці захворювання та як від них захиститися.

Ротавірусна інфекція

Кишкова інфекція, яка становить найбільшу небезпеку для дітей до 5 років. Збудник цієї інфекції спричиняє швидке зневоднення.

В Україні зареєстровано дві вакцини від ротавірусної інфекції, які мають форму крапель. Одна передбачає дві дози у віці від 6 до 24 тижнів. Друга – три дози у віці від 6 до 32 тижнів.

Пневмококова інфекція

Пневмокок спричиняє багато небезпечних захворювань, серед яких пневмонія, менінгіт, бронхіт, гострий середній отит, сепсис тощо.

В Україні є дві вакцини від пневмококової інфекції, ними можна щеплювати дитину після 6 тижня життя. Вакцинуватися також варто і дорослим у віці понад 60 років.

Схеми вакцинації (3+1 чи 2+1, двократне чи одноразове введення) залежно від віку, у якому був розпочатий курс щеплень, і рекомендацій виробника.

Менінгококова інфекція

До захворювань, що виникають через менінгококи, належить менінгіт, менінгоенцефаліт тощо. Наразі існує 14 підвидів менінгококів, шість із яких (А, В, С, W-135, X та Y) найчастіше спричиняють як окремі гострі випадки захворювання, так й епідемії.

Захиститися в Україні можна від чотирьох серотипів (А, В, С, W-135). Для цього існують дві вакцини: одна з яких дозволена до використання від 6 тижнів життя, інша – від 9 місяців до 55 років.

Вітряна віспа

Вітрянка – високозаразне інфекційне захворювання, небезпечне ускладненнями, за яких уражається нервова система, розвиваються запальні процеси. Вітряна віспа може мати серйозні для дітей та дорослих, особливо небезпечна для вагітних.

Вакцинація від вітряної віспи дозволена дітям із 9-місячного віку. Щеплення можуть отримати і дорослі, які не хворіли на вітрянку. Курс щеплень складається з двох доз з оптимальним інтервалом у 6 тижнів.

Гепатит А

Це запальне інфекційне захворювання харчового походження. В окремих випадках гепатит А спричиняє ураження печінки, нирок, підшлункової залози, болі у суглобах та навіть смерть.

В Україні зареєстровані дві вакцини від гепатиту, які дозволені до використання дітям віком від одного року. Курс щеплень складається з двох доз з інтервалом у 6 місяців. Одна з вакцин – комбінована, вона захищає одразу від двох штамів вірусу гепатиту: А і В.

Вірус папіломи людини

ВПЛ передається статевим шляхом, може поширюватися і побутовим, а також від матері до дитини. Щеплення від ВПЛ захищає дівчат від розвитку раку шийки матки, а дівчат і хлопців – від раку порожнини рота та горла, статевих органів й ануса.

В Україні зареєстровані дві вакцини для щеплень проти ВПЛ. Вакцину вводять як до, так і після початку статевого життя, а курс імунізації може складатися з двох або трьох щеплень.

Грип

Під час тяжкого перебігу грип може спричиняти небезпечні ускладнення – захворювання серця, нирок тощо. Найдієвіший засіб для профілактики грипу – щорічна вакцинація.

Вакцинуватися бажано до початку циркуляції вірусів грипу (у вересні-жовтні), щоб сформувалася достатня кількість захисних антитіл, для чого потрібно два тижні. Однак щеплення можна робити й пізніше.

У МОЗ наголошують, що щеплення від них є рекомендованими, зробити їх можна власним коштом.