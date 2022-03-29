Міністерство охорони здоров’я України розмістило на своєму Telegram-каналі перелік важливих і корисних для кожного українця інформаційних ресурсів, які допоможуть помітно полегшити життя в умовах воєнного стану.

Перелік корисних хештегів від МОЗ України:

#моз_новини – усі новини МОЗ, починаючи з 24 лютого, дня початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну;

#моз_перша_допомога – рекомендації та поради про домедичну допомогу. Тобто дописи про збереження життя та/або здоров’я людини до надання професійної меддопомоги (або за неможливості її надання);

#моз_особиста_безпека – про те, як діяти в умовах надзвичайних ситуацій, викликаних воєнною агресією РФ проти України;

#моз_психологічна_безпека – поради, що допоможуть в умовах воєнного стану подолати наслідки впливу ситуації на психологічне здоров’я людини;

#моз_аптеки_та_ліки – де та як знайти потрібні ліки, а також актуальна інформація про роботу аптек;

#моз_вакцинація — інформація про Календар щеплень, а також про вакцинацію проти COVID-19. Війна не скасувала хвороби, тому навіть в умовах воєнного стану потрібно щеплюватися;

#моз_вагітним — поради та корисна інформація для вагітних.