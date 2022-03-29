Министерство здравоохранения Украины разместило на своем Telegram-канале перечень важных и полезных для каждого украинца информационных ресурсов, которые помогут заметно облегчить жизнь в условиях военного положения.

Перечень полезных хештегов от Минздрава Украины:

#мз_новости — все новости Минздрава, начиная с 24 февраля, дня начала полномасштабного вторжения РФ в Украину;

#мз_первая_помощь — важные рекомендации и советы о доврачебной помощи, то есть сообщения о сохранении жизни и/или здоровья человека до оказания профессиональной медпомощи (или при невозможности ее предоставления);

#мз_личная_безопасность — о том, как действовать в условиях чрезвычайных ситуаций, вызванных военной агрессией РФ против Украины;

#мз_психологическая_безопасность — советы, которые помогут в условиях военного положения преодолеть последствия влияния ситуации на психологическое здоровье человека;

#мз_аптеки_и_лекарства — где и как найти нужные лекарства, а также актуальная информация о работе аптек;

#мз_вакцинация — информация о Календарь прививок, а также о вакцинации против Covid-19. Война не отменила болезни, поэтому даже в условиях военного положения нужно прививаться;

#мз_беременным – советы и полезная информация для беременных.